Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabında yapılan açıklama ile Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışları sonucu etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.

"ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terörist saldırısı sonrası başlatılan "meşru müdafaa" ve "cezalandırma atışları" sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiği, cezalandırma atışlarına ise devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı ter türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Bu arada, Bakanlık tarafından bazı hedeflerin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

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