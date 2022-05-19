Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan konusunda iyi niyetli yaklaşımlara cevap vermesi gerektiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu "Görüyoruz ki Ermenistan'daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışardaki diaspora tarafından baskı altında" dedi.

"AZERBAYCAN BARIŞ İSTİYOR"

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldı. Etkinlik sonrası ise Azerbaycanlı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'ın, elde ettiği zaferden sonra bölgede barış ve huzur istediğini aktaran Çavuşoğlu "Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulunuldu. Daha sonra sınırların belirlenmesi için ortak bir komisyon kurulması gündeme geldi. Brüksel'de yapılan toplantılarda bu konularda anlaşmaya varıldı ve ortak bir hudut komisyonu oluşturuldu Kapsamlı barış anlaşması müzakerelerini dışişleri bakanları yürütsün dediler ve biz de mutlu olduk, memnun olduk" diye konuştu.

"ERMENİSTAN İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMLARA CEVAP VERMELİ"

Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmeleri de desteklediğini ve bunun olumlu bir şey olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: Şimdi Ermenistan'ın da bu iyi niyetli yaklaşımlara cevap vermesi gerektiğini her zaman söylüyoruz ve teşvik de ediyoruz. Görüyoruz ki Ermenistan'daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışardaki diaspora tarafından baskı altında. Daha önce de sadece ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken değil, diğer muhataplarımıza Ermenistan'ın bu doğrultuda daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledik. Dünkü görüşmemizde de Türkiye ve Azerbaycan'ın barış istediğini, bölgenin istikrarı için iyi niyetini ortaya koyduğunu bir kere daha hatırlatmış olduk.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan açıklaması Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasında Viyana'da yapılan normalleşme süreci üçüncü görüşmelerinde "somut ilerleme için atılabilecek olası adımların ele alındığını" bildirdi.

Türkiye Ermenistan arasında normalleşme müzakereleri Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme müzakerelerinin 3.’sü Viyana’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat gerçekleştirilen görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Ermenistan ile normalleşmenin 3. görüşmesi 3 Mayıs'ta yapılacak Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.