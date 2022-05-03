Türkiye Gazetesi

Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme müzakerelerinin 3.’sü bugün yine Viyana’da saat 11.30’da gerçekleştirildi. Daha önce Moskova’da gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği ifade edildi.

Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme geçildi. İki ülke arasındaki görüşmelerin 3.’sü Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşti. Türkiye temsilcisi Serdar Kılıç, Ermenistan temsilcisi ise Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan oldu.

ÖN ŞART OLMADAN DEVAM ETTİRME KARARI

Taraflar ilk iki görüşme sonrasında müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmadan devam ettirme kararı aldı.

Ermenistan ile normalleşmenin 3. görüşmesi 3 Mayıs'ta yapılacak Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

Üst düzey diplomatik kaynaklar: Ermenistan ile normalleşmeyi gölgeliyorlar ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendirmesine Türkiye sert cevap verirken, bu gelişmenin son dönemde pozitif gündeme odaklanan Türkiye ve ABD ilişkilerini olumsuz etkilemesinden endişe duyuluyor.