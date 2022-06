Türkiye Gazetesi

Kira artışına sınırlama nasıl uygulanacak, stokçuluğa yeni yaptırımlar neler, muhalefetin seçim güvenliği çıkışı için ne diyor, altılı masa ve Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmaları için ne düşünüyor? Gündeme dair tüm merak edilenleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber canlı yayınında cevapladı.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye bir hukuk devleti. Sözleşme hürriyeti esastır. Mülkiyet üzerinde herkesin dilediği gibi bir tasarruf yapma hakkı vardır. Zaman zaman bazı düzenlemeler yapılarak bunlarla ilgili sınırlama getirilme olabilir. Geçmiştede oldu. Kira düzenlemesi geçici bir düzenleme. Borçlar kanuna eklenen geçici madde. 1 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanacak. Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırılacak. Sadece meskenlerde yapılabilecek. Devam eden kira sözleşmelerinde bu uygulama yapılacak ve yüzde 25'in üzerinde yapılmasının önüne geçilecek. Üstünde bir rakam olamayacak.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA KARŞI DÜZENLEME

Ev sahibi kiracıyı zorla çıkartmaya kalkarsa ne olacak?

Türkiye'deki şuanda şartlar nedeniyle alınan bir tedbirdir. Bir yandan ev sahibi bir yandan da kiracının hukukunu koruyoruz. Kalıcı bir düzenlemenin yapılması söz konusu değildir. Konutta kiracı olarak oturan kişilerde bu yapılabilecek. Yani ilk defa oturan veya işyeri için bu uygulama geçerli değil.

Yasa bir düzenleme getiriyor. Ev sahibini de sınırlıyor. Taraflar yüzde 25'te anlaşamazlarsa kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açabilir ama mahkeme reddeder. Zorla kimse kimseyi evden çıkaramaz. Hakem Türk yargısıdır. Yargı da bu yasal düzenleme karşısında bu sebebe dayalı bir tahliye kararını vereceğini tahmin etmiyorum. Bu düzenleme kiracı, yargı ve ev sahibini de bağlar.

Ev sahibi mağdur oldu mu?

Düzenleme kamuoyunda olumlu tepki aldı. Muhalefetin eleştirileri samimi değil. Anayasa Mahkemesi'ne CHP bunu taşıyabilir. Eğer samimi iseler bu yol açık. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirir. Bence bunu CHP taşımayacaktır. Böyle tedbir almak gerekiyorsa bu makulde kalmak hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyor. Devam eden kira sözleşmeleri ile ilgili bir düzenlemedir bir kez daha altını çiziyorum.

Kira düzenlemesi geçici bir tedbirdir. 1 yıl ile sınırlıdır. Uzatılması söz konusu değildir. Sadece meskenleri kapsar.​

Kira düzenlemesini neden Adalet Bakanı açıkladı?

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir komisyon kuruldu. Kabinede bu konuşma yapıldı. Bunun üzerine kamuoyu ile paylaşıldı. Ben kabinenin üyesiyim. Biz görevimizi yaptık. İkincisi ise Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Medeni Kanunu bunlar hep geçmişte bizim bakanlığımız tarafından yapıldı. Cumhuriyetten bu yana böyle düzenlemeler yapılmıştır. Adına bakılarak böyle eleştiriler yapılamaz.

Kira seviyesi yükselir mi?

Kira sözleşmesi ilk defa kiraya verenler bakımından serbest bir sözleşmedir. Tarafların rızasına göre yapılır. O noktada bizim itirazımız olmaz. Beklenti vs. fahiş fiyat yapılması karşısında alınan bir tedbirdir. İhtimaller üzerinden senaryolar üretilebilir. Bunlar ayağa basan ihtimaller değil. Bu düzenleme yapılırken hepsi büyük bir şekilde konuşuldu. Değerlendirme sonucunda böyle bir karar alındı. Zaman içerisinde göreceğiz. Hem ev sahibi hem de kiracının hukukunu koruyoruz.

Düzenleme neden iş yerlerinde uygulanmıyor?

Meskenler üzerinden düzenleme üzerinden gittik. Dar gelirli insanlarımızı korumak amacıyla yapılan bir düzenleme. Ev sahibinin baskısı altında kalmasın diye iki tarafın da uyacağı bir yasal uygulamayı hayata geçirdik. Evden çıkma riskini önlemek ve kiradaki fahiş fiyatı durdurmak adına böyle bir adım attık. Kiracıları ve ev sahiplerini makul düzeyde tutacak bir düzenleme yaptık. Yasal olarak bir hakem oluştu ve buna uyulmak zorunda.

Benzin, mazot ve şekere böyle uygulama gelebilir mi?

Türkiye serbest piyasa. Yani bu konulardaki sözleşme hürriyetine uyguladığı ekonomik politikalar gereği sözleşme hürriyeti hukuk güvenliği içerisinde uygulanmaya devam ediyor. Böyle herhangi bir düşünce söz konusu değil.

STOKÇULUKLA İLGİLİ DÜZENLEME

Bu iki suçta piyasayı manipüle eden ve haksız şekilde fiyatları yükseltenlere düzenleme getiriliyor. Bu cezanın alt ve üst sınırı 2 yılın altında olduğu için tutuklama yasağı kapsamı içerisinde yer alıyor. Fiyatlar artarsa cezalar da yükselir. Geçenlerde ayçiçek yağı ile ilgili Türkiye böyle hadise ile karşı karşıya kaldı. Ayçiçek fiyatlarında oynama oldu. Ayçiçek yağına vatandaşlar koştu daha sonra ise fiyatlar düştü. Bu yalan haberler ve stokçuluğa karşı mücadele getiriliyor. Bu iki suçta tutuklama yasağı kapsamına dışarısına çıkarılmış oldu. Hakim ve mahkeme gerek gördüğü takdirde tutuklama hakkını kullanabilecek.

UZLAŞTIRMA HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Uzlaştırma Türk Ceza mevzuatında yeni. 2005'ten bunu uyguluyoruz. Çok da verimli sonuçlar aldık. 2021 yılında 230 bin civarında uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmayı karşı çıkanlar şimdi genişletilmesini istiyor. Bu sistemde ceza limitinin altında olanlar da var üstlerde ise yok. Mevcut suç tipleri arasında seçki yaparak onları uzlaştırma kapsamının içerisine almak istiyoruz. Uzlaştırma ile birlikte mahkemelerdeki yük azalıyor ve daha kısa sürüyor. Uzlaştırma beklentinin üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Biz bu kapsamı genişletmek istiyoruz. Böylelikle daha fazla suçu uzlaştırma kapsamına alacağız. Böylece yargının önüne gitmeden taraflar anlaşacak.

CEZASI YÜKSEK OLANLAR 'UZLAŞTIRMA'YA GİRECEK

Hakaret suçu şuanda uzlaştırma kapsamında. Taraflar anlaşmaya varabilir. Yeni çalışmaları hazırlıyoruz. Cezası daha yüksek olan bazı suçları bu kapsama alacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Kira ihtilafı için arabuluculuk ekimde Meclis'e gelecek. Ev sahibi ile kiracı için arabuluculuk zorunlu olacak. Böylece meseleler daha kısa sürede çözülecek.

OSMAN KAVALA VE DEMİRTAŞ DAVALARI

(AİHM kararları) Türkiye AİHM kararlarını uymaya taahhüt eder. Türkiye 3 bin 758'ini infaz etti. Geri kalanların infazı sürüyor. Türkiye onları da infaz ediyor. AİHM kararlarını uyma listesine bakıldığı zaman Türkiye 89.3 en yüksekte uyan ülke. Türkiye'ye karşı taraflı davranıyor. Yunanistan'da soydaşlarımız Türk ismi geçiyor diye Yunan hükümeti bunun kapatılmasına karar verdi. Sonra Yunan konusuna yargı taşındı. Yunan mahkemesi de soydaşlarımız aleyhine karar verdi. AİHM ise soydaşlarımız lehine karar verdi. Ancak 2008'ten beri yaptıkları iş yok. Yunanistan'a karşı hiçbir işlem yapılmıyor. Osman Kavala hakkında verilen 'hak ihlali' kararına uymamıza rağmen konuyu AİHM'e gönderdiler. Türkiye'ye karşı niyet okuyorlar. Biz Türkiye'ye karşı adil olmalarını istiyoruz. Avrupa Parlemantosu yayımladığı Türkiye raporunda yargılanan bazı kişilerin serbest bırakılması yönünde tavsiye veriyor. Kimse yargıya tavsiye veya talimat veremez. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Vicdana göre karar verilmeye devam edecektir.

"AİHM'İN KAVALA KARARI UYGULANDI"

Türkiye Osman Kavala AİHM'in verdiği 'hak ihlali' kararına uymuştur. Mahkemenin verdiği karar açıktır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin denetleme yetkisi de bununla sınırlıdır. Türkiye'de bu karara uymuştur.

MUHALEFETİN SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSU

Benim seçim güvenliği konusunda hiçbir endişem yoktur. Türkiye'nin en güvenlikli şekilde yaptığı şeyleri sıralasanız bunlardan birisi de seçimdir. Seçimleri YSK değil partiler yapıyor. Her sandığın başında her partinin 5 tane partili yer alıyor. HDP Millet İttifakı'nın ta kendisidir. İstedikleri kadar farklı desinler. HDP orada. Herkes biliyor. Oy verme işleminde bütün parti yetkilileri incelemelerde bulunuyor. Herkese tutanak tutuluyor. Islak imza tamamı partilerin erişimine açılıyor. Böylesi bir sistemde herkesin anlaşması lazım. Sandık başında hile yapmak imkansızdır. Kim hile yapılıyor diyorsa bunlar seçimi kaybedeceklerine inandıkları için maziret üretiyorlar. Her seçim öncesinde CHP şaibe ve gölge oluşturmak adına böyle bir şey yapıyor. Her seçim sonucunda 'sandığa sahip çıkmadık' diye söyleniyorlar. Millet İttifakı bence şimdiden bahane üretmeye başladı. 2002'de AK Parti'nin seçiminde sandıkta partilisi yoktu ama iktidarı aldık. Ankara ve İstanbul'u kaybettik ama iktidarız. Millet İttifakı şimdiden bahaneler uydurmak adına çalışmalara başladı.

6'LI MASANIN ADAYI KİM?

Parti sözcümüz Ömer Çelik, Cumhur ittifakının adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu defalarca söyledi. Aynı şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin veya Cumhur ittifakının adayı kim diye sorsanız sokakta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' der. Ama karşı tarafın adayı kim? 6'lı masa genel başkanları 6 genel başkan bir de Pervin Buldan ve Mithat Sancar var. Biz buna hadi 7'li masa diyelim. Daha bugüne kadar nitelikleri konuşmaktan isim konuşamıyorlar. İsim üzerinde konuşmakta çekiniyorlar mı bilmiyorum.

"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI FİİLEN İLAN ETTİ"

Kimin cumhurbaşkanı olamayacağına dair bir sürü açıklama var. Peki bu dediğiniz nitelikleri taşıyan isim kim? Herkesin kafasında ayrı bir isim. Eğer ismi açıklarlarsa masa dağılabilir. Ama bence Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile birlikte fiilen adaylığını ilan etmiş durumda. Bence kendi adaylığını masadaki isimlere zorluyor. Cek ve cak ile tekrarlamaktan vatandaş usandı. Adayın ismi üzerinden tartışmaktan çekindiklerini düşünüyorum. 7'lı masada oturan kişiler kendi cumhurbaşkanı adaylarının kayyumu olarak görüyorlar. Kukla gibi oturtacaklar. Bunlar Türkiye'yi yönetmeyi özgür bir cumhurbaşkanı adayı aramıyorlar. Onlar ne derse itaat edecek güdecek birilerini arıyorlar. Türkiye'nin vatandaşları 7 kişinin güdüleceği bir cumhurbaşkanı seçmeyecektir. Cumhurbaşkanımız bu seçimi ilk turda kazanacaktır. Türkiye'de başbakanlık yok sayın Akşener talip.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli ve Sayın Destici'nin verebileceği bir karar. Cumhur ittifakının kapısı herkese açık.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE GERİ DÖNÜLECEK Mİ?

Kadın cinayetleri hepimizin üzerinde özenle durduğu ve Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Kadın cinayetlerini önlemek için ciddi tedbirler aldık. Kadın cinayetini kim işlerse işlesin ağırlaştırılmış müebbet cezası alıyor. Bunu sözleşmeden bağımsız olarak Türk Ceza Kanunu ile yaptık. Şu an en ağır cezalar kadına karşı işlenen suçlara veriliyor. TBMM'nin yürürlükten kaldırdığı tek bir uluslararası sözleşme yoktur. Uluslararası bir sözleşme olan 'İstanbul Sözleşmesi' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yürürlükten kaldırılması anayasamıza uygundur. İstanbul sözleşmesi içerisinde yer alan 6284 sayılı uygulama kanunu yürürlükte ve uygulanmaktadır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖRİSTLERİ İADE ETMİYOR

Bugüne kadar Türkiye'de İsveç'ten 10 FETÖ ve 11 PKK/lı terörist istendi ancak hiçbiri iade edilmedi. Finlandiya'dan ise 6 FETÖ 6 PKK/lı teröristin iadesi istendi ama bunların hiçbiri iade edilmedi. NATO güvenlik bir örgütüdür. Türkiye düşmanlarını himaye edenlere karşı tavır koymamız haklıdır.

NAFAKA KONUSU

Türkiye'de ciddi bir sorun.2021 yılında 25 bin kişinin lehine nafaka kararı verildi. Burada ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Nafaka konusu bizim gündemimizde yok. Süresiz nafakanın ciddi bir sorun oluşturma potansiyeli var ancak şu an gündemimizde yok. Bunun çözümü olacaktır ama bizim önceliğimizde değil.

HAKİM VE SAVCI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakim ve Savcı mülakatları bayramdan önce açıklanacak.

