Arnavıtköy'de bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangına ekipler müdahale etti. 1'i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı yangının ardından inceleme sürüyor.

İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın en üst katını henüz bilinmeyen bir nedenle alevler sardı. Yangın sonrası bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.

3 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan yanan binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı halde kurtarılan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası