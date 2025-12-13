Türkiye’nin 1,8 milyar dolarlık oyun ve eğlence sektörü ATRAX Fuarı’nda buluştu. 2026’da 83 ülkeden profesyoneller, 4 bini aşkın markayla ‘Ciddi Eğlence’ temasıyla İstanbul’da bir araya gelecek.

Türkiye’de 1,8 milyar dolar büyüklüğe ulaşan oyun eğlence sektörünü bir araya getiren ATRAX – Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Alanları Fuarı, bu yıl 83 ülkeden gelen 20 bine yakın profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

15-17 Ocak 2026’da İstanbul Fuar Merkezinde 13. kez düzenlenecek ATRAX 2026, ‘Ciddi Eğlence - Yarının Mutlu Şehirleri İçin Eğlenceyi Ciddiye Alıyoruz’ temasıyla gerçekleştirilecek. 4 bini aşkın markanın temsil edileceği fuar, 100’den fazla ülkeden profesyonel alıcıyı ve 30’un üzerinde ülkeden 400’ü aşkın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Tureks Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Fuar Organizatörü Nergis Aslan “Ülkemizde oyun pazarının 2025-2030 yılları arasında yüzde 28’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor. Sektöre yatırım ise 2025 yılının ilk yarısında 480 milyon dolara ulaştı” dedi.

