Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, milletin gerçekten mukadderatına sahip çıktığını ve dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılacak bir direniş sergilendiğini kaydetti. Yazıcı şunları söyledi:

15 Temmuz’da saat 21.50 uçağıyla Ankara’dan İstanbul Atatürk Havaalanı’na geçtim. Uçak iniş için yaklaştığı sırada köprüde tankların olduğunu öğrendik. Ben doğal olarak köprüde tankların var olmasını, bir terör ihbarı sebebiyle olabileceğini düşündüm. Bu çağda Türkiye’de artık darbelerin geride kaldığına inanıyorduk. Telefonumu açtım, gelen haberler, sosyal medyadan ve başka kaynaklardan edindiğimiz bilgiler Ankara’da uçakların uçtuğu yönündeydi ve bunun bir darbe olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlanmıştı. İlk olarak ‘Türkiye en az 50 yıl, 60 yıl geriye gider. Bu alçak hareketin öncüsü kim, aktörleri kim, üst aklı kim? Felaket bir durum. Türkiye gerçekten çok iyi bir konuma gelmiş, ekonomisini büyütmüş, dış politikada güçlü bir konumu var, güçlü bir lideri var. Bütün bu kazanımları kaybederiz’ diye düşündüm. Alana indiğimizde yeniden Ankara’ya dönmeye karar verdim. Çünkü merkez Ankara idi. 23.00 uçağı için bileti aldım ancak uçak kalkışları iptal edildi. Hemen Başbakan’ımızla irtibata geçtim. Ardından Cumhurbaşkanı’mızı aradım ancak bir iletişim sağlayamadım. İstanbul İl Başkanlığımızı aradım. İl binasının etrafında 200 kadar asker olduğunu söylediler ve en doğru hareketin İl Başkanlığımıza geçmek olduğunu düşündüm. Değişik yollardan dolaşarak İl Başkanlığımıza ulaştık. Çevrede askerler vardı, kümelenmişlerdi. Bina önünde de çok yoğun bir kalabalık vardı. Kurulan ses düzeni aracılığıyla buradaki vatandaşlarımıza teşekkür ettim. Askerlerin başında bir binbaşı olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Bu sırada Emniyet’i arayarak sivil takviye güç göndermelerini sağladık. Sonrasında Cumhurbaşkanı’mız geldiği için havaalanına geçtim. Tabii havaalanına çok zor ulaştım. Saatler ilerledikçe Sayın Başbakan’ımızın konuşması oldu. Sonuçta Cumhurbaşkanı’mızın medya üzerinden yaptığı çağrının ve Başbakan’ımızın çağrısının, hayati derecede etken olduğunun altını çizmek gerekir.

HESAP VERİYORLAR

Millet gerçekten mukadderatına sahip çıktı. Hemen ilk saatlerde bunun bir FETÖ girişimi olduğu yönünde kanaatimiz oluşmuştu. Maalesef şehit haberlerini de almaya başlamıştık. Son derece üzüntü vericiydi. Erol Olçok’un da vefat ettiğini, havaalanında Cumhurbaşkanı’mızın yanındayken öğrendik. Felaket bir geceydi ama millet gerçekten bu tür girişimde bulunacaklara güçlü bir demokrasi dersi vermiştir. Eğitim, hizmet, abla, abi, imam gibi kavramlar toplum yaşantımızda sıcaklık veren kavramlardır. FETÖ terör örgütünün bu kavramları nasıl kirlettiğine hep birlikte şahit olduk. Mücadelede epey mesafe aldık ama daha yapacak birçok işimizin olduğu da açık. Bu mücadeleyi sürdürmemiz hayati derecede önemlidir.

Millete bomba yağdıranlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya cüret gösterenler, ülkesine, milletine, bayrağına ihanet edenler ne durumda? Onlar demir parmaklıkların arkasında bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hesap veriyorlar. İstedikleri kadar yalana başvursunlar, istedikleri kadar gerçeklerden kaçsınlar, elbette bütün doğrular er ya da geç ortaya çıkacaktır; güneş balçıkla sıvanmaz. Emin olunuz ki, Türk yargısı haklıya hakkını verecek, haksıza haddini bildirecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Türk yargısı gerçeklerle ve doğrularla karar verir. Bu mücadeleyi sürdürmemiz hayati derecede önemlidir. FETÖ ile mücadelemiz tek bir FETÖ’cü riski kalmayana kadar en kararlı şekilde devam edecektir.

Adalet Bakanı Bozdağ: Darbeler devri kapandı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde gazetemize konuştu.