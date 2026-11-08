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89 suç kaydı var, 6 ay sonra yakalandı! Oto, motosiklet, bisiklet… Hırsızlığın her çeşidini denemiş

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Esenyurt’ta 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli 6 ay sonra yakalandı. 89 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklanırken, suç kayıtlarında her çeşit hırsızlığın bulunması ‘Pes’ dedirtti.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki polis memuru, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Mert Y.’nin (26), peşine düştü.

KELEPÇESİ AÇILINCA KAÇTI

Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Bu sırada otomobille olay yerine gelen yakınları da polis ekiplerine direnmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, yakınlarının müdahalesiyle kelepçesi açılan Mert Y. olay yerinden kaçtı.

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POLİSLER YARALANDI

Polis memurlarından birinin el bileğinin incindiği ve dirseğinde çatlak oluştuğu, diğer polis memurunun ise burnundan yaralandığı öğrenildi. Mert Y.’nin olay yerinden bir motokuryenin yardımıyla kaçtığı tespit edilirken, şüphelinin yakınlarının kullandığı otomobilin ise annesi adına kayıtlı olduğu belirlendi.

6 AY SONRA YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mert Y.’nin saklandığı adresi tespit etti. 6 Kasım tarihinde Kıraç bölgesinde belirlenen adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 aydır aranan Mert Y. yakalanırken, şüphelinin üst aramasında 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyon anları dron kamerasıyla kaydedildi.

89 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyette yapılan sorgulamada Mert Y.’nin 10’u otodan hırsızlık, 4’ü oto hırsızlığı, 2’si bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1’i motosiklet hırsızlığı ve 1’i görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan arandığı belirlendi.

Şüphelinin ayrıca 'oto hırsızlığı', 'otodan hırsızlık', 'motosiklet hırsızlığı', 'açıktan hırsızlık', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyete 89 geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mert Y.’nin 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Mert Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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