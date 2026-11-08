İki kent arasındaki yol ulaşıma kapandı! Kar yağışı bölgede hayatı felç etti

Kış aylarının gelmesi ile beraber yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kırsal kesimlerde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu ve Sinop'ta 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açmak için çalışmalar sürerken bazı noktalarda enerji sorunları da yaşanıyor. Öte yandan Erzincan-Sivas karayolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yurdun birçok noktasında yüzünü gösteren kar yağışı Kastamonu ve Sinop'ta hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da 230, Sinop'ta ise 20 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından ekipler çalışma başlattı.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından 230 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağıyor. Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolu güzergahının Isırganlık ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar etkili oluyor.

SİNOP

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışının kentin yüksek kesimlerinde etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığı, 44 yerleşim yerine elektrik verilemediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından köy yollarımızı ulaşıma açık tutmak ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyen köylerimizde enerji arzının yeniden sağlanması amacıyla YEDAŞ ekiplerimiz tarafından arıza tespit ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."

RİZE'NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize'de gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Ekipler, yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

İki kent arasındaki yol ulaşıma kapandı! Kar yağışı bölgede hayatı felç etti

KARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞ KURTARILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis'te Nemrut Krater Gölü yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşı, bölgeye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kurtardığını bildirdi.

ERZİNCAN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, Erzincan-Sivas karayolunda ulaşımı durdurdu. Sakaltutan Geçidi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda sürücü yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı.

Erzincan genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Sakaltutan Geçidi’nde görüş mesafesinin düşmesi ve yolun karla kaplanması üzerine ekipler güzergâhı trafiğe kapattı.

Yolun kapanmasıyla birlikte bölgede çok sayıda araç beklemek zorunda kaldı. Sürücüler yaklaşık 2 saat boyunca yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri, Sakaltutan Geçidi’nde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri güzergâhtaki son durumu takip etmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan güzergahta en düşük hava sıcaklığı eksi 8 derece olarak ölçüldü.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala