Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla Bolu, Çorum, Kastamonu, Ankara, Kayseri, Sinop ve Erzurum’da kar yağışı görüldü. Bazı kentlerde mevsimin ilk karı yağarken dağlar, yaylalar ve kent merkezleri beyaza büründü. Karın yağdığını gören vatandaşlar soluğu sokaklarda alırken, yurdun dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluştu.

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Yurdun farklı bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış kendini göstermeye başladı. Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakırken, Çorum, Kastamonu, Ankara, Kayseri, Sinop ve Erzurum da beyaz gelinliklerini giydi.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

BOLU'DA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

Bolu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde ise yağmur etkili oldu. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde de kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak bu anların tadını çıkardı.

"MEMLEKETİMDEYKEN TELEVİZYONDA GÖRÜYORDUM"

Üniversite eğitimi için Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinden Bolu'ya gelen Selahattin, kar yağışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ben Tanzanya Zanzibarlıyım. Daha önce memleketimdeyken bu karı televizyonda görüyordum. Bolu biraz soğuk oluyor. Bizim memleketten farklı. Biliyorsunuz bizim memleket biraz sıcak, burası daha soğuk oluyor. Karın görünümünü çok seviyorum" dedi.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

Arkadaşlarıyla karın keyfini çıkaran Meryem Kaya ise "Kar çok güzel yağıyor. Çok iyi. Arkadaşlarımızla kar topu oynayarak, birbirimizi karın içine atarak karın keyfini çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇORUM DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çorum'da akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle Oğuzlar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden yağışın ardından Kayı köyü başta olmak üzere birçok köy ve il merkezi de beyaza büründü.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

KASTAMONU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE YAĞDI

Kastamonu'da ise dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Tosya ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar yağışıyla birlikte kış manzaraları oluştu.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

ANKARA BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Ankara'da gece saat 00.30 sıralarında başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra bazı merkezi bölgelerde de görüldü. Park halindeki araçlar karla kaplanırken, başkentin simge yapılarından Kocatepe Camii çevresinde de kar yağışı görüntülendi.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

Kayseri'de de mevsimin ilk karı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yoğunlaşan yağış, kent merkezinde kısa süreli ve hafif şekilde görüldükten sonra etkisini kaybetti. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Nevşehir ve Yozgat'ın doğusunda sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu. Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebileceği de belirtildi.

SİNOP'TA GÖRSEL ŞÖLEN

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı Soğuksu mevkisinde etkili oldu. Kısa sürede yolları ve ağaçları beyaza bürüyen yağış, bölgede güzel kış manzaraları oluşturdu.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

Erzurum'da ise önceki gece başlayan yoğun kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parklara akın etti. Kızaklarıyla tepelerden kayan minikler, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Yılın ilk karı 7 ile birden düştü! Kentler beyaza büründü, vatandaşlar sokağa döküldü

"HİÇ ÜŞÜMÜYORUZ, ÇOK MUTLUYUZ"

Kar yağışının etkili olduğu kentlerde kış manzaraları ortaya çıkarken, özellikle çocuklar yılın ilk karının sevincini yaşadı. Erzurumlu çocuklar mutluluklarını, "İlk kar yağdı, çok mutluyuz. Hemen arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kardan adam yaptık, kızakla kaydık. Hafta sonu olması bizim için harika bir fırsat oldu. Hiç üşümüyoruz" sözleriyle dile getirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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