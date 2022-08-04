Türkiye Gazetesi

Akif Bülbül ANKARA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da 3 cemevine yönelik saldırıların ‘Basit bir saldırı olayı’ olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek "Hesaplı bir iş olduğu açık. Bütün yönleri ile araştırılıyor. Karanlık hiçbir nokta kalmayacak şekilde olay aydınlatılacaktır" dedi.

Gazetemizin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Bozdağ’ın, verdiği mesajlar şöyle:

Ankara’da cemevlerine yönelik saldırıların çok hesaplı bir iş olduğu gözüküyor. Çünkü İzmir’de oturuyor, kalkıyor Ankara’ya geliyor. Ankara’da 1-2 saat içerisinde siz normal adresleri bilseniz dahi 45 dakika içerisinde bildiğiniz adrese gidemezsiniz. Bir de 3 yerde eylem yapacaksınız. Akıl alır bir şey değil. Hayatın olağan akışına aykırı. Belli ki buna öncülük edenler var, ya da kendi geldi keşif yaptı. Ya da başka başka şeyler var. Onun için kendi adıma, Adalet Bakanı olarak bu olayı sadece basit bir saldırı veya ‘kafasına esmiş de yapmış’ gibi görmüyorum. Tabii yargı adli süreci başlattı. Buna en şiddetli şekilde hukuk cevabını verecektir.

FETÖ’DE GERİ ADIM YOK

(Bazı OHAL uygulamalarının süresinin dolmasına ilişkin) Bu mücadelenin daha etkin yapılabilmesi için bazı OHAL yetkilerinin bir süre daha kullanılmasına ilişkin yasa çıkarıldı. Gözaltı süreleri ve ihraçlarla ilgili olan yetkinin süresi temmuz sonunda bitti ve uzatılmadı. Ama uzatılmaması terör örgütleri ile mücadelede geri adım olarak kesinlikle değerlendirilemez. Mücadele devam ediyor. Aksaklığa yol açmaz. Bu yetkilerle ilgili düzenlemeler ilgili yasalarına taşındı. Örneğin ihraçlar normal disiplin hükümlerine göre işleyecek. Disiplin komisyonları ihracı gerektiren bir durum varsa aynı tasarrufu yapabilecek.

(İsveç ve Finlandiya’dan iade talepleri) Toplam 33 teröristle ilgili daha önce Türkiye’nin talepleri vardı. Biz bu taleplerin bir kısmını yeniledik, yeni olanları da kendilerine ilettik ama şu ana kadar bize resmî kanaldan gelmiş herhangi bir cevap yok. Ama medyada ‘İsveç’te şöyle karar verildi, böyle kararlar çıktı’ diye haberler yer aldı ama bize yansıyan bir şey şu ana kadar yok. Dolayısıyla biz İsveç ve Finlandiya hükûmetlerini bu süreçte takip edeceğiz. Sözlerini tutarlarsa ne âlâ. İsveç ve Finlandiya, Almanya, Fransa hepsi PKK’nın da FETÖ’nin de kuluçka yuvası. Bir yandan her türlü faaliyetlerini polisin gözetim ve denetimi altında güvenlik bir şekilde yapmalarına izin veriyorlar. Diğer yandan terörist devşirmelerine, eğitimlerine göz yumuyorlar. Öte yandan da pek çok silah dâhil nice destekler oralarda buluyorlar. NATO üyeliği için İsveç ve Finlandiya hükûmeti verdiği sözleri yerine getirirse Türkiye sürecin tamamlanması için sözünde durarak gereken adımı atacak ama yerine getirmedikleri takdirde Türkiye bu konuda yine sözünü tutacak gereken adımı atmayacaktır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’e konuştu.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINA ENGEL YOK

Cumhurbaşkanı’nın adaylığı konusunda hiçbir boşluk yok. Cumhurbaşkanı adaylığı anayasa ve yasaya göre haktır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı adına ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır ve seçildiğinde de ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olacaktır. Eğer anayasa koyucu, cumhurbaşkanının önceki dönemde parlamenter sisteme göre seçilmiş olması hâlini yeni dönem anayasanın verdiği haktan mahsup etmeyi planlamış olsaydı, o zaman geçici bir hüküm koyardı, ‘Mevcut Cumhurbaşkanı en fazla 1 defa seçilebilir’ derdi. Anayasa koyucu böyle bir istisna hükmü koymamıştır.

Hatırlarsanız Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçildikten sonra anayasada değişiklik 2007’de yapılmıştı, sonra biz 2 defa seçilemez diye yasaya bir hüküm koyduk. O zaman CHP bunun aksini savunuyordu. AYM’ye taşıdı. AYM ‘Bu yeni bir hak getiriyor. Seçilme hakkı getiriyor. Siz yeni bir seçilme hakkını bununla alamazsınız’ dedi. Dolayısıyla geçmişte yapılan seçilmişlikleri de bundan mahsup edemezsiniz. Seçimden endişeleri çoğaldıkça umutlarını Tayyip Bey’in adaylığını engellemeye bağlıyorlar. Meydandan, sandıktan korkuyorlar. Muhalefetin 367 gibi yeni bir arayışın içine girmesinin sebebi tamamıyla seçime dönük korku ve endişe duymaları.

AMERİKA FETÖ'YÜ BESLEYİP BÜYÜTÜYOR

Bekir Bozdağ ‘Başka ülkelerden iade edilen FETÖ’cüler oldu mu’ sorusuna şu cevabı verdi: FETÖ terör örgütüne ilişkin iade taleplerimiz doğrultusunda şu ana kadar 3 kişi iade edildi. Romanya’dan iki kişi, Cezayir’den bir kişi iade edildi. ABD ise FETÖ’yü besliyor, büyütüyor, koruyor ve destekliyor. Sadece FETÖ’yü değil aynı zamanda PKK’yı da. Türkiye’ye düşmanlık yapan kim varsa hem Avrupa hem ABD onları aleni koruyor, destekliyor. Mücadelemizi yaparken, gerçekliği görerek bir mücadele yürütüyoruz. Biz bir yandan bu taşeronlarla bir yandan da onların yularını ellerinde tutan ağababalarıyla mücadele ediyoruz.

Bakanı Bozdağ duyurdu: Hasta ve tutuklu hükümlülerle ilgili yeni çalışma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ceza infaz kurumlarında kalan hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bozdağ: Darbeler devri kapandı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ölümü göze alarak Meclis’e gittiğini, FETÖ’nün bombalarına rağmen milletvekillerinin darbecilere geçit vermediğini hatırlatarak, “15 Temmuz’da halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Türkiye’de darbeler devri kapanmıştır” dedi.