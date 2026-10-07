İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026’nın ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 519 bin 454 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda bin 628 kişi hayatını kaybederken, 311 bin 123 kişi yaralandı. En fazla kaza sürücü kusurlarından kaynaklanırken, 9 ayda 170 bin 652 alkollü sürücü denetimlerde yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı, yılın 9 aylık kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2026'nın Ocak-Eylül döneminde ülke genelinde yaşanan 519 bin 454 kazada bin 628 kişi hayatını kaybetti, 311 bin 123 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Eylül ayına yönelik kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde yaşanan 61 bin 472 trafik kazasında 38 bin 939 kişi yaralandı, 198 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 9 aylık döneminde ise ülke genelinde yaşanan 519 bin 454 kazada bin 628 kişi hayatını kaybetti, 311 bin 123 kişi yaralandı. Kazalara gene sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 235 bin 924 kazaya sürücüler neden olurken 19 bin 383 yaya da kazaya karıştı. Bin 549 kaza da otomobil içindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden yaşandı.

9 ayda 519 bin trafik kazası: Bin 628 kişi hayatını kaybetti

HIZ TUTKUSU EN ÖNEMLİ KAZA SEBEPLERİNDEN

Resmi kayıtlara göre; sürücülerin hız merakı kaza nedenleri listesinde başı çekiyor. 9 aylık dönemde 86 bin 675 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden yaşandı. Aşırı hız nedeniyle de bin 222 kaza oluştu. Kazalardan 4 bin 724'ü kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 7 bin 73 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 147 sürücünün de alkollü olduğu belirlendi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 7 bin 941 sürücü de kazaya neden oldu.

Yılın 9 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 3 bin 382 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 81 bin 625 yolcuya da ceza yazıldı. 3 milyon 649 bin 580 sürücüye farklı kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken kameralar tarafından belirlenen kural ihlalleri nedeniyle 18 milyon 363 bin 609 araç plakasına ceza kesildi. Alkol alıp direksiyon başına geçen 170 bin 652 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 764 bin 28 araç da farklı nedenlerden ötürü trafikten men edildi.

9 ayda 519 bin trafik kazası: Bin 628 kişi hayatını kaybetti

EN FAZLA ÖLÜM İSTANBUL'DA

Kural tanımaz sürücüler büyük şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına neden oldu. Resmi kayıtlara göre senenin ilk 9 ayında yaşanan kazalarda Ankara'da 86, İstanbul'da 107, İzmir'de 56 ve Bursa'da 47 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geride bıraktığımız Eylül ayında 945 yaralamalı kaza yaşandı. Bu kazalar sonucu şehirde 7 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 253 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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