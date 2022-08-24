Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki haberlerde havalimanına yönelik yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine verilen toplu ulaşım hizmetlerini yapma yetkilerinin, Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle geri alındığı iddialarının yer aldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yedinci maddesinde, büyükşehir belediyelerine toplu taşıma faaliyetleriyle ilgili düzenleme yetkisi verildiği ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında, havalimanlarının kanun kapsamı dışında olduğunun açık olarak düzenlendiği belirtildi.

"MEVCUT DURUMU ENGELLEYEN BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada, havalimanı kara tarafı olarak belirlenen alanların (havalimanı girişi ile başlayan alanın) kanunla belediyelerin yetkisi dışında bırakılmış olması nedeniyle havalimanı kara sahasıyla ilgili hiçbir belediyenin yetki ve sorumluluğunun bulunmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ancak şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırına (havalimanı girişine) kadar yapılacak toplu taşıma faaliyetlerinin belediyelerce düzenlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şehir merkezinden havalimanı girişine kadar belediyelerin yapacakları/yaptıracakları toplu taşıma faaliyetleri için Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre de Bakanlığımızdan onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Bugün İETT gibi belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarının yukarıda belirtilen sınırlar çerçevesinde havalimanı yolcusunu alması da herhangi bir izne tabi olmayıp, mevcut durumu ortadan kaldıran ve engelleyen herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, havalimanlarının içinden şehir merkezine yapılacak yolcu ve yük taşımacılığıyla (kombine taşımacılık hizmetleri) ilgili her türlü hizmetin hava yolu taşımacılığı yer hizmetlerinin bir parçası olduğundan, bu faaliyetlerle ilgili gereken önlemleri almaya veya aldırmaya Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede, havalimanlarının içinden şehir merkezine yönelik yapılan biletli/sözleşmeli ve bagajlı yolcu taşımalarının toplu taşıma olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, bu faaliyetler Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve genelgelerle düzenlenmiştir."

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR"

Türkiye genelinde 57 havalimanı olduğu belirtilen açıklamada, bunların 2'sinin İstanbul'da bulunduğu ve düzenlemelerin bütün havalimanlarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu haberlerde Bakanlık tarafından Danıştay kararlarına uyulmadığının iddia edildiği aktarılarak, "Danıştay nezdinde açılan davalarda havalimanlarına yönelik olarak yapılan taşımaların toplu taşıma faaliyeti olmadığı da belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm açıklamalar çerçevesinde, havalimanı taşımalarına ilişkin hukuki dayanaktan yoksun olarak çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri olduğunu açıkladı. Dünyanın en yoğun havalimanlarının birinci sırasında Atlanta yer alırken beşinci sırada ise İstanbul Havalimanı yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetleriyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre taşıma işletmeciliği, talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması ile yapılabilecek.

Havalimanı görevlileri bile şoke oldu: Bavuldan 17 canlı hayvan çıktı Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Hindistan’ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu. Hindistan uyruklu yolcu polis tarafından gözaltına alındı.