Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kuzey Irak'ta PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden birisi olan Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyonda Şahan/Cihan kad adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Mahmur Kampı'na düzenlenen operasyonda yakalanan iki PKK/KCK'lı terörist Türkiye'ye getirildi.

Hatip Güney'in PKK/KCK'nı kırsal kadrosuna katılmak amacıyla Eylül 2019'da Van'dan İran'a geçtiği ve İran'dan Irak'a geçerek savaşçı eğitimi aldığı öğrenildi. Güney aldığı eğitimler sonrasında sözde Şehit Deniz Taburu'ndan tim komutanı olarak görev aldı.

Aya Ahmet Süleyman’ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015’te katıldığı, 2 yıl Suriye’de faaliyet göstermesi akabinde 2017’de Irak’ın Gare alanına geçtiği, Gare’de aldığı eğitimler sonrasında Irak’ın Avaşin-Basyan alanında görev aldığı ve 2018’de Mahmur Kampı’nda görevlendirildiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyinde MİT'ten nefes kesen operasyon! 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Gara'da 3, Kandil'de 1 olmak üzere PKK/KCK'lı 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dakika: MİT'ten PKK'ya Erbil'de darbe! Sözde suikast timinde yer alan 3 terörist etkisiz MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

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