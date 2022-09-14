Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, terör örgütü tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan iki mağarayı tespit etti. Mağaralarda aralarında keskin nişancı tüfeği, uçak savar silahları ve makinalı tüfeklerin de bulunduğu toplam 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu mağaranın görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.



Operasyonda ele geçirilen mühimmatlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pazartesi günü Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin değerlendirmesinde komandoların, teröristlerin silah deposu olarak kullandığı iki mağarayı tespit ettiğini çok sayıda silah ve binlerce mühimmatın ele geçirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı söz konusu mağaralara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülere göre, birçok girişi olan mağarada oda olarak kullanılan çeşitli alanlar bulunuyor. Ayakta yürümenin mümkün olmadığı mağara tünellerle diğer alanlara bağlanıyor. Jeneratör dahi bulunan mağarada, Mağarada aralarında keskin nişancı tüfeği, uçak savar silahları ve makinalı tüfeklerin de bulunduğu 359 silah ile bunlara ait yüzlerce mühimmat ele geçirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlere ait iki mağara tespit edilirken çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

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