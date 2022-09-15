Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürerken teröristler ya tek tek etkisiz hale getiriliyor ya da yakalanıyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren Bozan Nari isimli şahsın Şanlıurfa’da olduğu istihbaratını elde etti.

Şahsı takibe alan ekipler, Eyyübiye ilçesinde düzenledikleri operasyonla Nari'yi yakaladı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pençe Kilit Operasyonu'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aranan PKK'lı terörist İstanbul'da kıskıvrak yakalandı Hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist kadın yakalandı.

Hakkari'de Eren Abluka-37 operasyonu ile PKK'ya darbe! Cephanelikleri çökertildi İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-37 Operasyonu Başlatıldı. Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatının bulunduğu cephanelik ele geçirildi.