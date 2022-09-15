Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürerken terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik de operasyonlar yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesindeki birçok ilde hain terör örgütünün finanas kaynağı olan uyuşturucu ve türevi maddeler operasyon kapsamında tespit ediliyor ve terörün finanas kaynağı adeta kurutuluyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda operasyonların 35'inci gününde, Diyarbakır Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 164 ayrı noktada jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti yapıldı.

Aramalarda 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök skunk, 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar, 2 bin 20 metre sulama hortumu ile 2 su motoru ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle "inançlı ve kararlı" şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de Eren Abluka-37 operasyonu ile PKK'ya darbe! Cephanelikleri çökertildi İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-37 Operasyonu Başlatıldı. Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatının bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Son dakika haberi... Muş'ta Eren Abluka-36 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Eren Abluka terörün finans kaynağını kurutuyor! Diyarbakır'da 1 milyon kök kenevir ele geçirildi "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları" Diyarbakır'da devam ederken 29'uncu gününde 65 ayrı noktada hain terör örgütünün finans kaynağı olan 1 milyon 493 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Böylelikle terörün finans kaynağı ağır darbe almış oldu.