Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin ilk temellerinin ekim ayında atılacağını duyurdu.

ANAHTARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERECEK

Bakan Kurum paylaşımında anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara teslim edeceğini vurguladı Kiralardaki ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut projesi hazırlandı. Bu kapsamda; 81 ilde 500 bin konut yapılacak, 250 bin konut arsası uygun şartlarla satılacak. Evi olmayan dar gelirliler kira öder gibi yuva sahibi olabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı.

PROJE EKONOMİYE HAREKET KATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek projenin çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğe yol açacağını belirtti. Projenin kira ve konut fiyatlarındaki yüksekliğin düşürülmesi noktasında olumlu katkı sunağını belirten Erdoğan, ''En az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlayacak sosyal konutlar, Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstlenecek, Projenin ilk etabıyla 1 milyonunun üzerinde vatandaş, sağlıksız alanlardan, güvenli konutlara taşınmış olacak'' dedi.

HER HANEDEN BİR KİŞİ BAŞVURABİLECEK

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak projenin başvuruları 14 Ekim 2022 tarihinde başladı, ekim sonuna kadar sürecek.

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak konut projesinin yüzde 5'i yani 12 bin 500 konut şehit yakınları ve gazilere ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak. Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için ayrı ayrı yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayrılacak. Kontenjanın geri kalan yüzde 50'si de diğer vatandaşlara ayrılacak.

İŞTE PROJELERİ KAPSAYAN İLLER

Proje kapsamında evler 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut 50 binle İstanbul'da olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

DAİRELERİN FİYATLARI NE KADAR?

Yerel ve yatay mimariye sahip olan konut projesi kapsamında 2+1 dairelerin fiyatı 2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade olarak belirlendi. 3+1 dairelerde ise 3.187 lira taksit, 240 ay vade olacak. Daireler sıfır atık uyumlu ve enerji verimliliğine uygun, iklim dostu olacak.

TOKİ'DEN BİR İLK DAHA

TOKİ tarafından ilk kez elektrik, su, stabilize yol alt yapıları ve planları tamamlanmış inşaat yapmaya hazır arsa satışı yapılacak. Gelir durumu düşük vatandaşlara şehir çeperlerinde kendi evlerini yapma fırsatı verilecek. 7 bölgedeki arsalar piyasa bedellerinin altında fiyatlarla, faizsiz ve uzun vadelerle vatandaşlara sunulacak. İlk etapta 100 bin konut yapımına müsait arsa sunulacak, bu özellikle inşaat ve inşaat malzemesi sektörü hareketlendirilecek. 350 ila 500 metrekarelik arsalar, 1604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeli satışa çıkacak.

28 İLE 10 BİN SANAYİ SİTESİ KURULACAK

TOKİ kuruluşundan bugüne kadar ilk kez küçük ve orta ölçekli sanayicimize iş yeri sunuyor. Bu proje sayesinde hem vatandaşımızın iş yeri sahibi olmasını sağlarken, hem de istihdama katkı sağlayacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 2.633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeli şekilde iş yeri sahibi olabilecek. Tamiratla uğraşan küçük işletmelerden, oto tamirhanelerine, mobilyacılardan, makine üreticilerine kadar onlarca farklı sektörü içinde barındıracak sanayi alanları olacak. Ankara’da 1.000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilimizde 10 bin sanayi sitesi kurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelere sahip olmak, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması, başvuru Bedeli 2 bin liranın temerküz Banka Şubesine ödenmesi.

Okuyucu sordu, yetkililer cevapladı... İşte TOKİ sosyal konut projesinde tüm merak edilenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tarihin en geniş kapsamlı sosyal konut harekâtı olan ‘İlk Evim’ ve ‘İlk İş Yerim’ projesi büyük yankı uyandırdı. 3 milyona yakın kişinin başvurduğu proje ile ilgili bütün merak edilenleri sizler için derledik…

Sınırlama kalkıyor! Sosyal konut başvurusunda yeni dönem için tarih belli oldu Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan ve kısa sürede başvuru sayısı 2 milyonu aşan "İlk Evim, İlk İş Yerim"e ilgi sürüyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, yoğunluk nedeniyle hizmetin aksamasını önlemek için kademeli olarak alınıyordu. 19 Eylül'den itibaren sınırlamalar kaldırılıyor.