Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısında iş insanlarına hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Salgına rağmen dengeli büyümemizi bu dönemde de sürdürdük. İhracatımız bugün itibariyle 250 milyar doların üzerine çıktı.

Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa’da en çok yatırım alan ikinci ülkeyiz. Tüm bunlar Türkiye’ye duyulan güvenin işaretidir.

Ekonomi programımızı ülkemizi büyütme üzerine kurarak bilinçli tercihte bulunduk.

10 yılda ABD ile ilişkilerde büyük atılım gerçekleşti. Ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı."

Detaylar birazdan...