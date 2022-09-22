Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine kısa sürede milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Başvurular devam ederken herkes merak ettiklerini TOKİ’ye sormaya devam ediyor. Bakanlık bu sorulara cevap vermeye devam ediyor. Taksitler artırılacak mı, inşaat süresi ne kadar, ödemeler zorlaşacak mı soruları merak ediliyor. Bakanlık TOKİ’de yanlış bilinenlere net cevap verdi.

TOKİ SOSYAL KONUTLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1.İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.

2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmuyor.

Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı.

Bu yaş grubundakiler aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.

5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut.

Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. T.C vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.

10. TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

Herkesin merak ettiği evlerin planı ortaya çıktı: Sosyal konut projesinde Esenler modeli örnek alınacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Kısa sürede rekor başvuru sayısına ulaşan konut projesinde evlerin nasıl olacağı merak ediliyordu. Dairelerin yapımında örnek alınacak model ortaya çıktı. Projede, İstanbul Esenler'deki TOKİ konutları model olacak.

Sosyal Konut Projesi için TOKİ'ye soru yağmuru: En çok merak edilen konu ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim"de başvurularının başladığı 14 Eylül'den bu yana ALO TOKİ çağrı merkezi ile sosyal medyadan gelen soruların 61 bin 254'üne yanıt verildi.

'Öne çekeceğiz' deyip kandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili önemli 'dolandırıcılık' uyarısı! Sosyal konut projesinde kuralarda öncelik sağlayacaklarını belirterek para talep eden dolandırıcılar türedi. Milyonlarca vatandaşı uyaran TOKİ, söz konusu durumla karşılaşıldığında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.