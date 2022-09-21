Türkiye Gazetesi

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ projelerine katılanlar için müjdeli haber! TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak? TOKİ tarafından yapılan ev veya iş yeri alan ve borçları devam eden kişileri sevindiren haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın borcu olan kişilere bir müjde vereceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından TOKİ borçları silinecek mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ev alanlara TOKİ indirim kampanyası nasıl olacak? İşte detaylar...

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NASIL OLACAK?

Bakan Kurum Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

“Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ’mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!”

“Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık.

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz.

Ayrıca daha önce TOKİ’den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.”

TOKİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

“Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”

TOKİ borçlarının silineceğine dair bir açıklama gelmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağı açıklamayla müjdenin detaylarını verecek.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ ZAMLANIR MI?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI

İlk etapta 250 bin konut olarak planlanan projede yüzde 40 indirimli satışa sunulacak evlerin fiyatları metrekareye ve bulunduğu ile göre değişecek.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek. Yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecek.

2022 TOKİ kura çekiliş tarihleri! 250 bin ucuz konut TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekiliş tarihleri merak edilen konuların başında geliyor. TOKİ projelerine başvuru yapıp ev sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekimi hakkında sorgulama yapıyor. TOKİ kura çekimi ne zaman saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Kura çekilişinin ardından peşinat ödemeleri başlayacak ve sonrasında da taksitler ödenecek. Başvuruda ev çıkmayan kişiler de parasını geri alabilecek.

TOKİ taksitleri 2-3-4-5-6 yıl sonra ne kadar olacak? Yıllara göre TOKİ taksit hesabı! 20 yıl sonra ne kadar ödeyeceğim? TOKİ taksit artışı hesaplarında dikkat çeken detay! TOKİ’nin 81 il için inşa edeceği toplam 250 bin konut için 4 milyonu aşan rekor başvuru yapıldı. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için başvuru dönemi devam ediyor. Ancak taksit artışının memur maaşına endeksli olması ve yüksek enflasyon nedeniyle taksitlerde yüksek artışlar yaşanabileceği iddia edildi. Yıllara göre olası zam oranları yeniden hesaplandı