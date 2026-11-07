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Yaşam

Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

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Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Başlık ResmiLise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki Mertcan Budak, yarışmada başarısıyla dikkat çekti. Lise mezunu genç, verdiği cevaplarla 1 milyon liralık soruyu açtırdı.

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|
Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacılardan 18 yaşındaki Mertcan Budak, 1 milyon TL'lik soruya kadar yükseldi.

İlk baraj sorularını zorlanmadan geçen yarışmacı, ikinci barajı da aşarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.

Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Başlık ResmiLise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
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Karşısına çıkan "Hangisi diğerlerinden daha genç yaşta vefat etmiştir?" sorusu karşısında uzun süre düşünen Altınok, joker hakkı kalmadığı için kendi kararını vermek zorunda kaldı.

Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Başlık ResmiLise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Cevabını Albert Einstein olarak açıklayan yarışmacı, doğru cevabın Tesla olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Başlık ResmiLise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı

Böylece 1 milyon TL'lik ödül fırsatını kaçıran Altınok, yarışmadan 300 bin TL ile ayrıldı.

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