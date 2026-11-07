Lise mezunu yarışmacı Milyoner'de 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki Mertcan Budak, yarışmada başarısıyla dikkat çekti. Lise mezunu genç, verdiği cevaplarla 1 milyon liralık soruyu açtırdı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacılardan 18 yaşındaki Mertcan Budak, 1 milyon TL'lik soruya kadar yükseldi.
İlk baraj sorularını zorlanmadan geçen yarışmacı, ikinci barajı da aşarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı.
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İŞTE O SORU
Karşısına çıkan "Hangisi diğerlerinden daha genç yaşta vefat etmiştir?" sorusu karşısında uzun süre düşünen Altınok, joker hakkı kalmadığı için kendi kararını vermek zorunda kaldı.
Cevabını Albert Einstein olarak açıklayan yarışmacı, doğru cevabın Tesla olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Böylece 1 milyon TL'lik ödül fırsatını kaçıran Altınok, yarışmadan 300 bin TL ile ayrıldı.