Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanına yenik düşen bir yarışmacı ilk soruda elendi. "Korktuğum başıma geldi" sözleriyle üzüntüsünü dile getiren yarışmacı, ödül hayallerine veda etti.

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Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", büyük ödülü kazanan başarılı yarışmacılarla gündeme gelse de bazen de heyecanına yenik düşenlerin talihsiz anlarına sahne oluyor.

Henüz yarışmanın başında karşısına çıkan soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı, doğru seçeneği öğrendiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Milyoner'de ilk soruda elendi, stüdyoyu şaşkına çevirdi: Korktuğum başıma geldi

Yarışmacıya, "Pamuk", "Minnoş", "Maya", "Tarçın", "Boncuk" ve "Fındık" isimlerinin genellikle hangisine verilen popüler adlar olduğu soruldu.

Milyoner'de ilk soruda elendi, stüdyoyu şaşkına çevirdi: Korktuğum başıma geldi

Basit gibi görünen soruda heyecanına yenik düşüp hızlı cevap veren yarışmacı, tercihini “C- Mutfak gereçlerine” cevabından yana kullandı.

Milyoner'de ilk soruda elendi, stüdyoyu şaşkına çevirdi: Korktuğum başıma geldi

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE YIKILDI

Ancak doğru cevabın "B- Evcil hayvanlara" olduğunu gören yarışmacı daha ilk soruda elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Milyoner'de ilk soruda elendi, stüdyoyu şaşkına çevirdi: Korktuğum başıma geldi

"Korktuğum başıma geldi. Çok üzgünüm" diyen yarışmacının büyük ödül yolculuğu başlamadan sona erdi.

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