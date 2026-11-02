Milyoner'de ilk soruda elendi, stüdyoyu şaşkına çevirdi: Korktuğum başıma geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecanına yenik düşen bir yarışmacı ilk soruda elendi. "Korktuğum başıma geldi" sözleriyle üzüntüsünü dile getiren yarışmacı, ödül hayallerine veda etti.
Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", büyük ödülü kazanan başarılı yarışmacılarla gündeme gelse de bazen de heyecanına yenik düşenlerin talihsiz anlarına sahne oluyor.
Henüz yarışmanın başında karşısına çıkan soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı, doğru seçeneği öğrendiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Yarışmacıya, "Pamuk", "Minnoş", "Maya", "Tarçın", "Boncuk" ve "Fındık" isimlerinin genellikle hangisine verilen popüler adlar olduğu soruldu.
Basit gibi görünen soruda heyecanına yenik düşüp hızlı cevap veren yarışmacı, tercihini “C- Mutfak gereçlerine” cevabından yana kullandı.
DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE YIKILDI
Ancak doğru cevabın "B- Evcil hayvanlara" olduğunu gören yarışmacı daha ilk soruda elenmenin üzüntüsünü yaşadı.
"Korktuğum başıma geldi. Çok üzgünüm" diyen yarışmacının büyük ödül yolculuğu başlamadan sona erdi.