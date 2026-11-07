"Kötü geride kaldı" diyen İslam Memiş altın ve gümüşte hedefi açıkladı

Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Genel hatlarıyla kötü geride kaldı. Yani piyasalardaki kötümserlik geride kaldı. Şimdi temkinli iyimserlik var önümüzde. İyimseriz ama temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Trump her an her şeyi açıklayabilir. Piyasaları manipüle edebilir ama en kötü senaryo olursa piyasalarda bozulma olur. Ama şu anda bütün kötü senaryoları satın almış bir 9 ayı geride bıraktık. Savaş, enflasyon, belirsizlik. Bütün piyasa bunları gördü. Görmediği tek bir şey var: Üçüncü Dünya Savaşı. Dünya Savaşı olmadıkça piyasalardaki kötü tablo bence geride kaldı. Yani şunu söyleyebilirim: Trump gitti, manipülasyon bitti. Artık bundan sonra temkinli iyimserlikle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.

Genel tabloda yine altın ve gümüşü ucuz bulduğum için fiziki iki tarafta biriktirmeye devam ediyorum. Döviz evet yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir ama bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Borsalarda da bir trend belirlemek şu anda mümkün değil. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bekliyoruz"