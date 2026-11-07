"Kötü geride kaldı" diyen İslam Memiş altın ve gümüşte hedefi açıkladı
Finans analisti İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı haftalık piyasa değerlendirmesinde küresel ekonomideki gelişmeleri, ABD'deki siyasi hareketliliğin piyasalara etkisini ve yatırım araçlarının seyrini değerlendirdi.
ABD'de Demokratların seçimlerde elde ettiği sonuçların küresel piyasalarda yeni beklentiler oluşturduğunu ifade eden Memiş, petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk düşüş yaşandığını, değerli metallerde ise toparlanma görüldüğünü kaydetti.
YENİ SATIŞ DALGASI
Hafta içinde yapay zekâ ve teknoloji devlerinin hisselerinde yaşanan sert düşüşlere de değinen Memiş, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
"Demokratların gelmesiyle birlikte o sermaye sahipleri Trump dönemindeki gibi çok kazanamayabilir endişesiyle satışların olduğunu gözlemliyoruz. Borsalardaki yükselişlerde kâr satışları için ara seçimler bir bahaneydi. Yıl sonuna kadar sanayi, bilişim ve teknoloji tarafında bir tur daha sert satış bekliyorum"
Amerika’da açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 165 bin olarak duyurulmasının ardından Fed’in aralık toplantısında faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini söyleyen Memiş, dalgalı seyrin bir süre daha süreceğini kaydetti.
2027 İÇİN 'DEĞİŞİM YILI' MESAJI
Her yıla farklı bir isim verdiğini hatırlatan Memiş, 2025'i "gümüş yılı", 2026'yı ise "manipülasyon yılı" olarak tanımladığını söyledi. 2027 yılına ilişkin öngörüsünü ise "değişim yılı" sözleriyle açıkladı.
Siyasi ve ekonomik dengelerde önemli dönüşümlerin yaşanabileceğine dikkat çeken Memiş, ABD ve Avrupa'daki siyasi gelişmelerin küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Demokratların politikalarının Rusya ile ilişkilerden kripto para piyasasına kadar birçok alanda yeni dengeler oluşturabileceğini ifade etti.
GRAM ALTINDA 7 BİN LİRA HEDEFİ
Altın fiyatlarına ilişkin yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons altında 4.000-4.200 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bir sonraki yükseliş hareketinde ise 4.200-4.400 dolar aralığının gündeme gelebileceğini söyledi.
Memiş, ons altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmasını beklemediğini vurgulayarak, "Altın benim nazarımda yine yüzde 50 ucuz" değerlendirmesinde bulundu.
Gram altının haftayı 6.600 lira seviyesinde tamamladığını hatırlatan Memiş, önümüzdeki süreçte 6.500-7.000 lira aralığındaki hareketlerin takip edileceğini belirtti. Düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğini söyleyen analist, altındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.
GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Gümüş fiyatlarında yaşanan geri çekilmelerin ardından toparlanmaya dikkat çeken Memiş, ons gümüşün 48 dolar seviyelerinden 52 dolara yükseldiğini belirtti. Gümüşün mevcut fiyatını ucuz bulduğunu söyleyen analist, gram gümüşün de değerinin altında işlem gördüğü görüşünü paylaştı.
Memiş, fiziki altın ve gümüş biriktirmeye devam ettiğini belirterek, her iki değerli metalde de uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu dile getirdi.
DOLARDA 52 LİRA, PETROLDE 100 DOLAR EŞİĞİ
Dolar kurunun haftayı 50,15 lira seviyesinde tamamladığını belirten Memiş, kasım ayı sonuna kadar 51 lira, aralık sonunda ise 52 lira seviyesinin takip edileceğini söyledi. Kurda yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ifade eden analist, dövizi ise yatırım aracı olarak görmediğini kaydetti.
Petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10'luk düşüş yaşandığını hatırlatan Memiş, 100 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti. Petrolün bu seviyenin altında kalmasının küresel ekonomi ve merkez bankalarının faiz politikaları açısından olumlu olacağını belirten Memiş, 100 doların üzerine çıkılması halinde piyasalardaki dalgalanmaların yeniden artabileceği uyarısında bulundu.
PİYASALARDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK DÖNEMİ
Küresel piyasalarda savaş, enflasyon ve belirsizlik kaynaklı risklerin büyük ölçüde fiyatlandığını savunan Memiş, bundan sonraki süreçte temkinli iyimserliğin öne çıkacağını söyledi.
Trump'ın açıklamalarının piyasalarda yeni dalgalanmalar oluşturabileceğini belirten Memiş, buna rağmen en kötü senaryoların büyük ölçüde geride kaldığını düşündüğünü ifade etti.
Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Genel hatlarıyla kötü geride kaldı. Yani piyasalardaki kötümserlik geride kaldı. Şimdi temkinli iyimserlik var önümüzde. İyimseriz ama temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Trump her an her şeyi açıklayabilir. Piyasaları manipüle edebilir ama en kötü senaryo olursa piyasalarda bozulma olur. Ama şu anda bütün kötü senaryoları satın almış bir 9 ayı geride bıraktık. Savaş, enflasyon, belirsizlik. Bütün piyasa bunları gördü. Görmediği tek bir şey var: Üçüncü Dünya Savaşı. Dünya Savaşı olmadıkça piyasalardaki kötü tablo bence geride kaldı. Yani şunu söyleyebilirim: Trump gitti, manipülasyon bitti. Artık bundan sonra temkinli iyimserlikle yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.
Genel tabloda yine altın ve gümüşü ucuz bulduğum için fiziki iki tarafta biriktirmeye devam ediyorum. Döviz evet yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir ama bir yatırım aracı olarak görmüyorum. Borsalarda da bir trend belirlemek şu anda mümkün değil. Geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa bekliyoruz"