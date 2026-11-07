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Spor

Okan Buruk'tan zemin itirafı: "Çok büyük para harcadık ama olmadı"

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Okan Buruk'tan zemin itirafı: "Çok büyük para harcadık ama olmadı"
Başlık ResmiOkan Buruk'tan zemin itirafı: "Çok büyük para harcadık ama olmadı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Amedspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı. Victor Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz ve Rafael Leao'ya görev vereceklerini belirten Buruk, Rams Park'ın çim yenileme çalışmaları için büyük bütçe harcandığını ancak istenilen sonucun alınamadığını söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Sözlerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlayan Okan Buruk, "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu özlemle anıyoruz." dedi.

"OSİMHEN YOKKEN ELİMİZDE 3 SEÇENEK VARDI"

İyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Buruk, Osimhen'in yokluğun kadro tercihiyle ilgili olarak "Bir kere iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oynadıkları oyun çok fazla pozisyon üreten, gol atan, kolay gol yemeyen bir takım. Zor bir maç bizi bekliyor. Uzun bir periyottu, çok fazla maç oynadık, kazandıkça moralimiz arttı, yorgunluğu daha az hissettik. Maç maç değişiklik yaptık. Bu son maç, milli araya gireceğiz. Osimhen yokken elimizde 3 seçenek vardı; Barış, Rafa ve Deniz. Barış ve Rafa sahada olacak, ikisini de oralarda kullanacağız. Rakibin hücum gücü, Ballet'nin olmaması, Diagne, Saba ve Orban ile birlikte önde 3 hücumcu olacak. Diagne daha santrfor, Orban'ın hareketliliği önemli. Savunma dizilişimizi seçerken çabuk oyunculara ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı, Jakobs'u seçtik." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk
Başlık ResmiOkan Buruk

"ÇOK BÜYÜK PARA HARCADIK AMA MAALESEF OLMADI"

Rams Park'ın kötü zeminine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Zemine değinelim. Biz kendi üstümüze düşeni bir önceki milli arada yaptık, yeniledik. Çok büyük para harcadık ama maalesef çimleri yenileyen şirketle ilgili istediğimiz bir şey ortaya çıkmadı. Kasımpaşa ve Barcelona maçlarında saha güzeldi ama daha kötüye gitti. Galatasaray Kulübü elinden geleni yaptı ama olmadı. Zemini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bazen oyun içerisinde hem rakibi hem kendi oyuncunuzun hatasını bu tip zeminlerde beklemeniz gerekiyor. Kazanmamız gereken bir maç. Oyuncularımız ve taraftarımız istekli ama iyi bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

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