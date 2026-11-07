AK Partili İnan'dan fon soruşturması çıkışı! "Demir yumruk gibi ineceğiz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, milletin parasına göz dikenlere yönelik yeni düzenlemeler hayata geçireceklerini söyledi. İnan, "Milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz" dedi.

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon soruşturması ve gündemdeki siyasi tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzmir'de partisince Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konak Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İnan, fon soruşturmasına ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağının mesajını verdi.

Güçlü siyasetin doğru zamanda, doğru yerde doğru işi yapabilmek olduğunu söyleyen İnan, AK Parti teşkilatının bugüne kadar omuzlarında taşıdığı davaya kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

İnan, "Kimsenin sizi mahcup etmesine, yüzünüzü öne eğdirmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti teşkilatları, menfaat ve ikbal çarklarını elinin tersiyle itmiş çelikten bir iradedir" diye konuştu.

"MİLLETİN BİRİKİMİNİ ÇALMAK NEYMİŞ GÖRECEKLER"

Siyasette bazı kişilerin savrulabileceğini, istikametini şaşırabileceğini ve devlet ciddiyetinden uzaklaşabileceğini belirten İnan, AK Parti kadrolarının rehavete kapılmayacağını, tökezlemeyeceğini ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini söyledi.

İnan, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünün savunulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ülkede bozulanı onaracak, eksiği tamamlayacak, milletin emanetini en sağlam şekilde taşıyacak tek irade biziz. Kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gibi ciddi meselelerde yapılması gereken, bütün taraflar için aynı hukuk ve ahlak ölçüsünü savunmaktır. Bizde yanlış yapan sadece hukuki süreçlerin konusu olmaz. Aynı zamanda ahlaki, vicdani ve imani ölçütlerin de konusu olur. Bizim davamızda, AK Parti'nin yolunda kimsenin torpili, kimsenin ayrıcalığı yoktur. Dün hangi koltukta oturmuş olursa olsun, hangi makamı taşımış olursa olsun, bu milletin emanetine yanlış yapan kim varsa bugün gidip mahkeme önünde hesabını veriyor, bedelini ödüyor."

Mücadelelerini önümüzdeki dönemde iki cephede sürdüreceklerini belirten İnan, fon soruşturmasına ilişkin yapılacak düzenlemelere dikkat çekti.

İnan, "Çünkü bizde hiçbir koltuk, milletin hakkından ve adaletten üstün değildir. Önümüzdeki dönemde mücadelemizi iki cephede sürdüreceğiz. Bir tarafta milletimizin alın terine ve birikimlerine göz diken foncularla, bu fon şeytanlarıyla mücadele edeceğiz. Yargı adına konuşamayız ancak siyaset kurumu olarak öyle düzenlemeler hayata geçireceğiz ki, milletimizin parasına göz dikenlerin üzerine bir demir yumruk gibi ineceğiz. Milletin birikimini çalmak neymiş görecekler, siz müsterih olun" ifadelerini kullandı.

AK Partili İnandan fon soruşturması çıkışı! Demir yumruk gibi ineceğiz

"RESMİ ADI YENİ PARTİ, FİİLİ ADI YENİ YALANLAR PARTİSİ"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alan İnan, diğer cephede Özel ile mücadele edeceklerini söyledi. Mustafa Sarıgül ve belediye başkan adaylarından rüşvet aldığını öne sürdüğü Özgür Özel'e yönelik iddialarını dile getiren İnan, CHP'nin ismi üzerinden de eleştirilerde bulundu.

İnan, "Özgür Özel hakkında çok sayıda rüşvet iddiası bulunduğunu" savunarak şöyle konuştu:

"Benzinlikte aldı, pavyonda aldı, kurultayda aldı, şimdi yeni bir yol buldu, atkıyla da aldı. Uşak'ta aldı, Antalya'da aldı. Özkan Yalım'dan, Muhittin Böcek'ten, Mustafa Sarıgül'den aldı. Adı üzerinde, resmi adı Yeni Parti, fiili adı ise yeni yalanlar partisi. Ancak adına yeni demekle bir siyasi hareketin fikri, zihniyeti ve siyaset yapma biçimi yenilenmiş olmuyor. Yalanlara takla attıra attıra siyaset yapmakla da bir yenilenme olmuyor."

ÖZGÜR ÖZEL'E "İZMİR'DEN UZAK DUR" ÇIKIŞI

Özgür Özel'in daha önce kullandığı "İzmir'in 10. vekili benim" sözlerini de hatırlatan İnan, CHP liderine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

İnan, "İzmir, senin Mustafa Sarıgül'den ve ekip arkadaşlarından aldığın o kirli rüşvetlerin hesabını vermeden elini kolunu sallayarak dolaşabileceğin bir şehir değildir. Boşuna heveslenme Özgür Özel. İzmir'de sana hiç kimse 3 bin sterlin değerinde lüks viskiler hediye etmez, İzmir'den uzak dur. Burada hiç kimse sana atkıların arasına sarıp sarmalayıp 100 bin dolar sıkıştırmaz, İzmir'den uzak dur" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, açıklamalarının devamında Özel'e yönelik eleştirilerini şu sözlerle tamamladı:

"Bu şehirde hiç kimse gece vakti senin arabanın bagajına 250 bin dolarlık çantalar bırakmaz, İzmir'den uzak dur. Artık yolun sonuna geldiniz. İzmir de bütün Ege Bölgesi de senin o rüşvete ve kirli pazarlıklara dayalı şebekeni kökünden söküp atıyor. Sen AK Parti kadrolarının yüzüne bakabilecek bir siyasetçi değilsin Özgür Özel."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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