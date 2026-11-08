Bakan Işıkhan'dan emekliye zam mesajı! Hakkaniyetli artış olacak

Bakan Vedat Işıkhan, kamuoyunun merakla beklediği emekli düzenlemesinde temel ilkelerinin adalet ve hakkaniyet olduğunu açıkladı. Türkiye’nin yeni istihdam vizyonunu değerlendiren Işıkhan; genç işsizliğini tek haneye düşürecek 5 programı, 17 sektörün yeşil ve dijital dönüşüm planını ve raporlu ilaçta bürokrasiyi bitirecek dijital adımı paylaştı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emekli aylıklarından istihdam politikalarına, yeni nesil çalışma modellerinden SGK’da ilaç ve raporda dijitalleşme adımlarına kadar ekonomi gündemini değerlendirdi. Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım toplantısının ardından sorularımızı cevaplayan Bakan Işıkhan, emekliler için yürütülen çalışmalarda temel amacın adalet ve hakkaniyet olduğunu vurguladı. Emekli aylıklarına yapılacak düzenlemeler için farklı alternatiflerin değerlendirildiğini belirten Işıkhan, “Tüm emeklilerimizi kapsayacak, hakkaniyetli ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirecek ve emekli aylıklarına yansıtacağız. Temel ilkelerimiz bu. Cumhurbaşkanı’mızın kabine toplantısı sonrasında ifade ettiği gibi, emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz” dedi. Prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, en düşük emekli aylığı konusunda ise geçmiş yıllarda olduğu gibi enflasyon ve yıl sonu enflasyon farklarının gözetileceğini bildirdi. Düzenlemede adaletin gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SGK’NIN MALİ DENGESİ GÜÇLENİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) mali yapısına ilişkin önemli veriler paylaşan Bakan Işıkhan, 2002 yılında yüzde 71,5 olan SGK gelirlerinin giderlerini karşılama oranının 2026 yılı sonunda yüzde 88’e ulaşmasını beklediklerini açıkladı. 2002’de binde 22 olan SGK açığının millî gelire oranının ise binde 1,2 düzeyine gerileyeceğini öngören Işıkhan, istihdamı artırarak prim gelirlerini yükseltmeyi ve aktif-pasif oranını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Sistemin sürdürülebilirliği için istihdamın artırılmasının önemine işaret eden Işıkhan, daha fazla kişinin çalışma hayatına katılmasıyla prim gelirlerinin yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Eylül 2026 itibarıyla iş gücünün 35,4 milyon, istihdamın 32,4 milyon, işsiz sayısının 2,9 milyon olduğunu aktaran Işıkhan, yüzde 8,4 olan işsizlik oranının 41 aydır tek hanede seyrettiğini kaydetti.

17 SEKTÖRE YOL HARİTASI

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi 2027-2029’un yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanacağını açıklayan Işıkhan, stratejiyle yeşil ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkilerine karşı hazırlık yapılacağını belirtti. Bu kapsamda 17 farklı sektörde değerlendirmeler yapılarak yol haritaları hazırlandığını ifade eden Işıkhan, çalışanların becerilerinin geliştirilmesi, sosyal korumanın güçlendirilmesi ve yeni istihdam fırsatlarının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Yeni nesil çalışma modellerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirdiğini belirten Işıkhan, özellikle uzaktan çalışmada yaşanabilecek kazaların hangi şartlarda iş kazası sayılacağının önem taşıdığını vurguladı. Değerlendirmede olayın meydana geldiği şartların ve yürütülen işle bağlantısının dikkate alınacağını ifade eden Işıkhan, evden veya ofisten çalışan herkesin sağlık ve güvenliğinin korunmasının temel öncelik olduğunu kaydetti.

RAPORLU İLAÇ TEMİNİNDE KOLAYLIK

Raporlu ilaç kullanan vatandaşlar için de dijital bir uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklayan Işıkhan, Türkiye’de 20 milyon kişinin raporlu ilaç kullandığını bildirdi. e-Devlet’e entegre edilmesi planlanan sistem sayesinde vatandaşların raporlu ilaçlarını buradan takip edebileceğini belirten Işıkhan, böylece her seferinde doktora giderek ilaç yazdırma ihtiyacının ortadan kalkmasının hedeflendiğini söyledi.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE YÜZDE 10 HEDEFİ

Atıl iş gücü ve genç istihdamına yönelik kapsamlı adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) genç oranının yüzde 22,2 seviyesinde olduğunu ve 4 milyondan fazla NEET genci bulunduğunu ifade etti. Genç işsizliğini azaltmayı ana hedef olarak belirlediklerini dile getiren Işıkhan, “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile yüzde 14,8 olan genç işsizlik oranını yüzde 10’un altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda dev projeye toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdık” dedi. GÜÇ çatısı altında birleştirilen 5 programın ayrıntıları şöyle:

- Ulusal Staj Programı: 2026 yılı itibarıyla İŞKUR’a devredilen sistemle gençlerin çalışma hayatıyla erken tanışması amaçlanıyor. Kamu ve özel sektörde bugüne kadar 144 bin öğrenciye staj imkânı sağlanırken, 3 yılın sonunda 800 bin kişilik staj kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

- Özel İş Gücü Uyum Programı: Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik projeden bugüne kadar 61 bin 616 genç yararlandı. Önümüzdeki üç yıl içinde 450 bin NEET gencinin daha eğitim ve istihdama kazandırılması planlanıyor.

- İŞKUR Gençlik Programı: Devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerin çalışma disiplini ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programda 250 bin öğrenciye kontenjan sağlandı. Hedef, 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşmak.

- Geleceğim Meslekte Programı: Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin kendi alanlarında iş hayatına geçişini destekleyen çalışmada 191 bin 145 öğrenciye bireysel danışmanlık hizmeti verildi. 3 yılda 750 bin öğrenciye rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

- İşe İlk Adım Programı: Özel sektör iş birliğiyle ilk kez sigortalı olacak 18-25 yaş arasındaki gençlere yönelik hazırlanan programla, gençlerin ilk iş deneyimi ücret ve sigorta primi desteğiyle kolaylaştırılacak. 3 yılda 750 bin gencin istihdama katılması hedefleniyor.

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