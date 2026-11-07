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Ekonomi

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo

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Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo
Başlık ResmiAsgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo

Milyonlarca emekli ve çalışanın merakla beklediği 2027 maaş zamlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Emeklilere enflasyonun üzerinde destek verilmesi planlanırken zam hesabında yaş ve prim gün sayısı öne çıktı. Asgari ücrette ise yüzde 28,4 ile yüzde 33,7 arasında değişen üç farklı zam senaryosu gündeme geldi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Milyonlarca emeklinin gözü yeni yılda maaşlara yapılacak artışa çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı hesapları sürerken hükümetin üzerinde çalıştığı refah düzenlemesine ilişkin peş peşe açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın sürdüğünü belirterek yıl sonuna kadar yeni bir düzenleme yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubunu değil, bütün emeklileri kapsayacağını vurgulayan Yılmaz, "Emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız" dedi.

Çalışmada farklı seçeneklerin teknik olarak değerlendirildiğini belirten Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce Meclis'e sunulmasının planlandığını, emeklilerin ise yeni yılın başından itibaren bu desteğin etkisini hissedeceğini ifade etti.

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo
Başlık ResmiAsgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo

ŞİMŞEK'TEN ZAM FORMÜLÜNE İLİŞKİN İPUCU

Emekli maaşlarına yapılacak artışın nasıl şekilleneceğine ilişkin en önemli ayrıntılardan biri de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Şimşek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirterek artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaştırılmasının daha adil olacağını düşündüklerini söyledi.

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Şimşek, "Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo
Başlık ResmiAsgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo

ASGARİ ÜCRETTE ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU

Emeklilerin yanı sıra milyonlarca çalışanın gündeminde de yeni yıl zammı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanması beklenirken 2027 yılı için olası artış oranları da konuşulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmelerinin henüz başlamadığını belirterek kararın işçi, işveren ve hükümetin katılımıyla şekilleneceğini söyledi.

Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo
Başlık ResmiAsgari ücret 2027'de ne kadar olacak? İşte en çok konuşulan 3 senaryo
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Show TV'nin haberine göre kulislerde mevcut ekonomik veriler ve bütçe hedefleri üzerinden üç farklı zam senaryosu konuşuluyor.

Buna göre:

  • Yüzde 28,4 zam: Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini esas alınırsa net asgari ücret 36 bin 48 liraya yükselecek.
  • Yüzde 30 zam: Bu oranın uygulanması durumunda net ücret 36 bin 498,80 lira olacak.
  • Yüzde 33,7 zam: 2027 yılı bütçesinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynaktaki artış oranı baz alınırsa net asgari ücret 37 bin 536 liraya çıkacak.
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