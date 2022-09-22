Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracı olması ile Rusya ve Ukrayna 200 esiri takas etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki konuşmasında, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasının savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunu belirtmiş, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik çabalarının devam ettiğinin de altını çizmişti.

BM'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna arasında 200'den fazla savaş esiri mübadelesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracı oldu, Rusya ve Ukrayna 200 esir takas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu 200 savaş esirinin bugün takas edildiğini duyurdu.

Zelenskiy'den BM'ye 'Rusya' çağrısı: Veto hakkı elinden alınmalı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na gönderdiği video mesaj yoluyla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "BM tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyindeki veto hakkı elinden alınmalı" dedi.