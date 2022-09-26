Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklıyor:

Öğretmen atamalarından derslik sayısına kadar eğitime verdiğimiz önceliğin neticelerimi görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz.

2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Gençlerimize, emeklilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjan ayırdığımız kampanyanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğtiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. 14 Eylül'de 105 yurt binamızın daha açılışını yaptık.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz.

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