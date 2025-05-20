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ABB'de 140 milyon liralık ihale skandalı! Karton bardakları sorup Mansur Yavaş'tan şikayetçi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABB&#039;de 140 milyon liralık ihale skandalı! Karton bardakları sorup Mansur Yavaş&#039;tan şikayetçi oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ABB tarafından 140 milyon liralık karton bardak alındığı iddia edilmiş ve bir yetkili istifa etmişti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini verdikten sonra adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Mansur Yavaş'ın güncel değeri 400 milyon lira olan ihalede 140 milyon karton bardak aldığını öne süren Gökçek, konuyla ilgili belgeleri adli makamlara teslim ettiğini söyledi.

Gökçek, Ankara'daki vatandaşların hakkını korumak ve yapılan harcamaları gün yüzüne çıkartmak için elinden geleni yapacağını ve durumun takipçisi olacağını kaydetti.

Osman Gökçek
Osman Gökçek

"TESLİM EDİLDİKLERİNE DAİR GÖRÜNTÜLERİN OLMASI LAZIM"

ABB'de buna benzer birçok yolsuzluk olduğunu savunan Gökçek, şunları ifade etti: "Bundan önceki süreç içerisinde de ABB, 140 milyon bardağın dışında, taziyelerde kullanılmak üzere 5 milyon, çorba dağıtımında kullanılmak üzere 10 milyon, ofislerde kullanılmak üzere 12 milyon adet ekstra bardak aldı. Şimdi onların çıkıp yaptığı konuşmaları dinliyorum. 'Muhtarlıklara dağıttık' diyorlar. Muhtarlıklara dağıttılarsa mutlaka 140 milyon bardağın, 600 ton çöp torbasının ve 2 bin 500 daksilin depolara teslim edildiğine dair görüntülerin olması lazım. İrsaliyelerde araç plakalarının yazılması lazım.

Bunlar bizim söylediğimiz gibi 100 tırın üstünde malzeme ediyor. ABB bunların 5 tır olduğunu söyledi. İnşallah yarından itibaren de bunların 5 tıra sığmayacağını gidip bizzat depolarda, bardak üreten yerlerin önündeki tırlarda çekimler yaparak ispatlayacağım."

Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

YAVAŞ VE BOZAN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) 140 milyon liralık karton bardak alındığına dair iddiaların ardından istifa depremi yaşandı. ABB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan iddiaların ardından görevinden istifa etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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