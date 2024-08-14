ABD'den F-35 açıklaması: S-400'ler konusu çözülürse görüşülebilir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, önemli açıklamalarda bulundu. Flake, "S-400'ler konusunda çözüm bulunursa F-35'ler görüşülebilir" ifadelerini kullandı. Flake, MİT aracılığıyla ABD ve Rusya arasında gerçekleştirilen esir takası içinse "Çok profesyonel bir mükemmel bir işti." dedi.

1 Eylül'de görev süresi sona erecek olan ABD'nin Ankara büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Flake, esir takası ve F-16 sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Flake'in açıklamalarından satır başları:

(MİT operasyonuyla ABD ve Rusya arasındaki esir takası) Başkan Biden doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak teşekkür etti. Bu 7 ülkenin, 7 uçağın dahil olduğu çok komplike bir işti. Çok zorlu bir takastı ve Türkiye çok profesyonel bir bürokrasiye sahip. Türk istihbarat servisi MİT son derece iyi bir iş çıkardı ve bu işi gizli tuttu. Böyle bir işi bu kadar gizli tutmak çok zor bir iş. Her an bir şeyler olabileceğine dair çok fazla işaret vardı. Türkiye'nin yaptığı şekilde başka bir ülkenin bunun altından kalkabileceğine emin değilim. Çok profesyonel bir mükemmel bir işti.

(Türkiye-İran ilişkileri) Türkiye dahil olmak üzere tüm müttefiklerimizden, İran ile ilişkisi olan herkesten bu ilişkiyi gerginliği azaltmak için kullanmalarını istiyoruz. Gerilimi düşürmeye çalışıyoruz. Güven düzeyinde, Türkiye'nin komşusu İran ile çok daha fazla deneyime sahip olduğunu düşünüyorum.

(F-35 satışı...) Odak noktamız tabii ki F-16 oldu ama Türkiye'nin yeniden F-35 satın alabilecek bir konumda olmasını çok istediğimizi sürekli dile getirdik. Türkiye'nin F-35 konsorsiyumuna geri dönüp dönmeyeceği sadece ABD'nin değil, diğer konsorsiyum üyelerinin de verebileceği bir karar. Ancak bu gerçekleşmeden önce S-400 meselesine bir çözüm bulunması gerekiyor. Bu konuda ciddi görüşmelerin yapılacağını ümit ediyoruz.

(ABD seçimleri...) Seçimden sonra Ankara ile ilişkilerimizde değişiklik olmaz.