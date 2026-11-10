Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda fon soruşturmasına ilişkin çarpıcı veriler açıkladı. Soruşturmada 464 şüphelinin bulunduğunu, 121 kişinin tutuklandığını belirten Gürlek, yaklaşık 31,5 milyar liralık iade gerçekleştirildiğini duyurdu. Denetim mekanizmalarına uzanan bağlantıların da araştırıldığını vurgulayan Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

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“Şeffaf olacağız. Bu anlayışla ucu nereye giderse gitsin, hukuka aykırı kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisi olacağız. Piyasa aktörleriyle sınırlı kalmıyoruz, denetim mekanizmalarına kadar uzanan bağlantılar da araştırılıyor.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada sunum yaptıktan sonra fon soruşturmasıyla ilgili konuştu.

Gürlek, bu işin yalnızca piyasa aktörleriyle sınırlı kalmayacağını belirterek “Denetim süreçlerine uzanan bağlantıları araştırıyoruz. Bu mekanizmalar da mercek altına alındı. Ucu nereye giderse gitsin, hukuka aykırı kazançların ve bunlarla bağlantılı sorumlulukların takipçisiyiz. Vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu tasarruflarını korumayı, sermaye piyasalarına duyulan güvenin temel şartlarından biri olarak görüyoruz. Suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izi sürülüyor. Yurt dışına çıkarılan değerlerin geri getirilmesi için hukuki mekanizmalar işletiliyor. Şu ana kadar 464 şüpheli var. 121 kişi tutuklu olup 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir, banka hesaplarına blokaj konuldu. Yaklaşık 31,5 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedi, TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade kapsamında iade edildi” dedi.

Adalet Bakanı Gürlek’ten fon açıklamaları: Denetleyici ekipler de incelemeye alınacak

GÜRLEK’İN ANAYASA MESAJI

Gürlek, yeni ve sivil anayasa çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi hedefinin önemli bir parçasının yeni bir anayasa hazırlanması olduğunu belirtti. Gürlek, milletin temel hak ve hürriyetlerini daha güçlü güvence altına alan, sade ve anlaşılır bir anayasayı hak ettiğini ifade etti.

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