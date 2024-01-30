Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' kararını okurken kitapçık fırlatılan Bozdağ'a destek

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM'de kararın okunmasının ardından düşürüldü. Kararı okuyan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a ise bu sırada anayasa kitapçığı fırlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bozdağ'a yönelik bu hareketin 'kabul edilemez' olduğunu belirterek sert sözlerle tepki gösterdi.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm olan Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından TBMM karışmıştı.

KARAR OKUNURKEN KİTAPÇIK FIRLATTILAR

Oturumu yöneten ve kararı duyuran TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a sözleri bitmeden kitapçık fırlatılmış, CHP ve DEM milletvekilleri sıralara vurarak kararın okunmasını engellemek istemişti.

BAKAN TUNÇ'TAN BOZDAĞ'A DESTEK

Tartışmalar devam ederken, Adalet Bakanı Tunç'tan sert açıklamalar geldi.

X hesabından açıklama yapan Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez.

TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkûm olan Atalay, 14 Mayıs seçimlerinden sonra TİP listesinden Hatay Milletvekili seçilmişti. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapan Atalay’ın hak ihlali talebi, iki kez AYM tarafından kabul edilmiş, ancak Yargıtay Atalay’la ilgili yargılamanın durması istemlerini reddetmişti. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi son olarak Ocak ayı başında kararında direnerek, Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı’na gönderilmesini kararlaştırmıştı. Yargıtay’ın ikinci Atalay kararı, yaklaşık üç haftadır TBMM’de bekletiliyordu.

Genel Kurul’un son birleşiminde, Yargıtay’ın kararı okundu ve Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.