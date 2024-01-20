Adalet Bakanı Tunç'tan Kavala, Demirtaş ve Atalay davası açıklaması

20 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 11:56

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay’ın tutukluluklarına dair CNN Türk'te değerlendirmelerde bulundu. Kavala ve Demirtaş davasını işaret eden Tunç, Avrupa İnsan Hakları (AİHM) mahkemesinin bu davalara siyasi yaklaştığını belirtti. Tunç, "Kararı ortaya çıkaran deliller hukuki açıdan değerlendirmiyor. Türk yargımız bu davalardaki kararlar Yargıtay'dan geçmiş olan kararlar" dedi.

Yüksek mahkeme vurgusunda bulunan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin de yüksek mahkeme sayıldığını söyledi. Tunç, hepsinin görev alanlarının belli olduğunun altını çizerek, "AYM-Yargıtay arasındaki görüş farkı sebebi anayasamızın bazı maddelerinin son değişikliklerle bireysel başvuru ile birtakım sorunlar ortaya çıktı. Kanun koyucu sorun çıkmasın diye hükümler de koymuştu. Anayasada vekillerin tutukluluğu konusunda suçüstü olan ağır cezalık suçlar hariç deniyor" ifadelerini kullandı.

'ATALAY'INKİ SEÇİMDEN ÖNCE BAŞLAYAN BİR DAVA'

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu milletvekili Can Atalay davasına ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Atalay'ınki seçimden önce başlayan bir dava. Anayasal düzene karşı suçlar Atalay'ınki. Bu suçlar kanunla düzenlenmiş. Terör suçları şu şu maddelerdir deniyor. AYM diyor ki Anayasa'nın 14. maddesindeki suçlar belirsiz diyor, Yargıtay da bu suçlar düzenlenmiştir diyor. Daha önce de uygulamaları var zaten diyor. 83 ve 14. maddesini uygulanmaz hale getiriyorsunuz diyor" dedi.

Tunç, kanunlar arasında farklılık olduğuna dikkat çekerek, "Bunu da meclis düzeltebilir. Vatandaşlarımıza 'Seçimden önce işlenen bir terör suçu dokunulmazlık kapsamında olsun mu olmasın mı?' sorusunu soruyoruz. Anayasa olamaz diyor. Bu suçun neler olduğunu yazmanız lazım diyor, Yargıtay da var diyor" şeklinde konuştu.

'İKİ MAHKEMEMİZİN DE YIPRATILMAMASI LAZIM'

Can Atalay davasında Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin arasındaki yargı krizine ilişkin ise Bakan Tunç şunları söyledi:

"İki mahkememizin de yıpratılmaması lazım. AYM kararları kadar Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. Verilen bir karar noktasında iki mahkememiz anayasa maddelerini farklı yorumluyor. Sorunun kaynağı anayasa. 184 kez değişiklik yapıldı. AYM'nin yapısında adliye mahkemelerinde verilen kararların da gitmesini sağlarsanız süper bir uygulama olur. AYM'ye gelen bireysel başvuruları Yargıtay ve danıştay'dan gelen üyeler incelesin diye bir hüküm olabilir."

'AF GÜNDEMDE YOK'

Af konusuna değinen Tunç, "Gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil şu anda. Disiplin affıyla ilgili de bir çalışma yok. Adil yargılanmama iddiası sübjektif iddialar" dedi.