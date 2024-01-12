AYM Başkanı Arslan'dan "Can Atalay" kararı açıklaması

12 Ocak 2024 18:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 19:28

Anayasa Mahkemesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrasında yüksek yargıda yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Yargıtay'ın ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve 'jüristokratik' olarak nitelendirilen karara uyulmamasına hükmetmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama geldi.

AYM KARARININ İCRA EDİLMEMESİNİN GEREKÇESİ OLMAZ

Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Yüksek Mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencileri için düzenlenen sertifika töreninde bir konuşma yaptı.

Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesinin olamayacağını belirterek, "Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir" dedi.

İHLAL KARARLARINA UYULMAMASI

İhlal kararlarının uygulanması konusunda genel olarak bir sorun bulunmadığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarına uyulmamasının gerekçesi olarak sunulan iki hususa kısaca değinmek ve size öğretilenlerin doğru olduğunu göstermek isterim. Birincisi, adli ve idari yargı sisteminde nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkisinin ilgili yüksek mahkemelere ait olduğu, dolayısıyla kesinleşmiş kararları ortadan kaldırmaya yönelik ihlal kararları verilemeyeceği ileri sürülmektedir. Açıkçası bu görüşün anayasal veya yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi bireysel başvuru kurumunun doğasıyla da bağdaştığı söylenemez."

GEREKÇE YORUM FARKLILIĞI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ihlal kararlarına uyulmamasına gerekçe olarak gösterilenlerden birinin "yorum farklılığı" olduğunu belirterek, "Elbette, yüksek mahkemeler dahil kamu gücü kullanan tüm organlar Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahiptir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa'yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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