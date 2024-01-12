Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AYM Başkanı Arslan'dan "Can Atalay" kararı açıklaması

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesinin olamayacağını belirterek, "Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir." dedi.

    AYM Başkanı Arslan&#039;dan &quot;Can Atalay&quot; kararı açıklaması
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Anayasa Mahkemesinin, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesi sonrasında yüksek yargıda yaşanan kriz giderek derinleşiyor. Yargıtay'ın ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına ve 'jüristokratik' olarak nitelendirilen karara uyulmamasına hükmetmesinin ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan ilk açıklama geldi.

    AYM KARARININ İCRA EDİLMEMESİNİN GEREKÇESİ OLMAZ

    Anayasa Mahkemesi Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Arslan, Yüksek Mahkemede staj gören hukuk fakültesi öğrencileri için düzenlenen sertifika töreninde bir konuşma yaptı.

    Arslan, "Anayasa Mahkemesi kararının icra edilmemesinin hiçbir şekilde gerekçesinin olamayacağını belirterek, "Bazı kararlara uyulmaması bireysel başvuru hakkını zedelemektedir" dedi.

    İHLAL KARARLARINA UYULMAMASI

    İhlal kararlarının uygulanması konusunda genel olarak bir sorun bulunmadığına işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

    "Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarına uyulmamasının gerekçesi olarak sunulan iki hususa kısaca değinmek ve size öğretilenlerin doğru olduğunu göstermek isterim. Birincisi, adli ve idari yargı sisteminde nihai ve bağlayıcı kararları verme yetkisinin ilgili yüksek mahkemelere ait olduğu, dolayısıyla kesinleşmiş kararları ortadan kaldırmaya yönelik ihlal kararları verilemeyeceği ileri sürülmektedir. Açıkçası bu görüşün anayasal veya yasal hiçbir dayanağı olmadığı gibi bireysel başvuru kurumunun doğasıyla da bağdaştığı söylenemez."

    GEREKÇE YORUM FARKLILIĞI

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ihlal kararlarına uyulmamasına gerekçe olarak gösterilenlerden birinin "yorum farklılığı" olduğunu belirterek, "Elbette, yüksek mahkemeler dahil kamu gücü kullanan tüm organlar Anayasa'yı yorumlama yetkisine sahiptir. Ancak bu yorumların yol açtığı uyuşmazlıklar norm denetimi veya bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşındığında Anayasa'yı nihai ve bağlayıcı şekilde yorumlayarak uyuşmazlığı karara bağlama yetkisi Anayasa Mahkemesine verilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Anayasa
    Haberler > Gündem > AYM Başkanı Arslan'dan "Can Atalay" kararı açıklaması
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MEB’den öğrencileri sevindirecek resmi açıklama geldi - GündemMEB’den öğrencileri sevindirecek resmi açıklama geldiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - GündemSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'ye gelip ifade verdi, hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haber - Gündem8 gündür kayıp olan Rus turistten acı haberAyasofya'da yeni dönem! - GündemAyasofya'da yeni dönem! İhlas Vakfı’nın ‘Gelecek Vadisi’ programının yeni dönem kayıtları başladı - Gündem İhlas Vakfı’nın ‘Gelecek Vadisi’ programının yeni dönem kayıtları başladıMİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdi - GündemMİT, PKK'nın üst düzey ismini yurt dışında yakalayıp Türkiye'ye getirdiÖzgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştı - GündemÖzgür Özel memleketinde elindeki anket sonuçlarını paylaştıErdoğan'dan yerel seçim sözleri - GündemErdoğan'dan yerel seçim sözleriTers baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurdu - GündemTers baktın cinayetinde yeni detay! Öldürmeden önceki yaptıkları kan dondurduSimitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı - GündemSimitçide çalışan yeğenini vurup, canına kıydı
    Sonraki Haber Yükleniyor...