Bakan Tunç'tan, AYM'nin Can Atalay başvurularına ret kararına ilk yorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay kararına itirazların reddedilmesine ilişkin konuştu. Tunç, "AYM'nin gerekçeli kararını görmek gerekir. Henüz açıklanmadı. Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP'nin yaptığı başvuru ile Atalay'ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak.

"GEREKÇELİ KARARI GÖRMELİYİZ"

Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AYM’nin gerekçeli kararı henüz açıklanmadı. AYM’nin karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiğini öğrendik. Anayasa’nın 84. maddesi açık. Milletvekilliğinin düşme sebepleri yazar. Can Atalay’ın milletvekilliği kesin hüküm nedeniyle düşmüştür. Bu durumda AYM’ye başvurulmuştur. AYM yetkisizlik nedeniyle ret verir. ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ dair kararın gerekçesini sonra öğreneceğiz. Kesin hükmün tartışılması nedeniyle böyle bir karar verilmişse bu doğru değildir. ‘Karar verilmesine yer olmadığına dair’ karar, Anayasa’nın 84. maddesi gereği AYM’ye gidemeyeceği için verildiyse durum farklıdır. AYM’nin önceki içtihatları var. Daha önce ret kararı verilmiştir. Bu kez durum farklı." dedi.

"TERÖR SUÇLARI DOKUNULMAZLIK KAPSAMINDA DEĞİL"

Tunç şöyle devam etti: "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra göreceğiz. Anayasamızın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesi açık. 83. maddesinde seçimden önce soruşturulmasına başlanmış olan anayasal düzene ilişkin suçlar "terör suçları" dokunulmazlığın istisnasıdır. Burada da bir yargı süreci gerçekleşmiştir. Gezi olayları nedeniyle başlayan bir ceza soruşturması vardır. Yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay bu suçu değerlendirmiştir. Bir kesin hükme ulaşmıştır. Dolayısıyla bu kesin hüküm de ortadan kaldırılmış değildir. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararıyla ilgili olarak da Yargıtayı'mız Anayasanın 83. ve 14. maddelerinin uygulanamaz hale getirilmesi nedeniyle anayasa mahkemesi kararına uyulmaması yönünde karar vermiştir.

"8 YARGI PAKETİ İLE TEMYİZ SÜRELERİ 2 HAFTA OLACAK"

8. yargı paketi kabul edildi. Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek. Yargı'nın hızlandırılması ve kişisel verilerin korunması için önemli düzenlemeler var. Seçim sonrası da getireceğimiz düzenlemeler var. cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar var. Farklı farklı süreleri ortadan kaldırıyoruz. İhtilaf, temyiz süresi gibi süreleri bütün davalarda 2 hafta olarak düzenliyoruz. Kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Terörle mücadele açısından hassasiyetimizi koruyoruz.

"İLİÇ'TE KUSURLU OLANLAR HESAP VERECEK"

8 kişinin kusurlu olduğu belirlendi. 6'sı tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. Şirketin Türkiye yöneticisi ilgili olarak da ifadeler alındı. O kişi de soruşturma kapsamında. Buna sebebiyet verenler kimse bu yargımız tarafından ortaya çıkarılacak. Bunun tüm teknik boyutları incelenerek kimler kusurlu yargımız tespitini yapacak. Temennimiz vatandaşlarımıza ulaşılması.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası'nda Osman Kavala ile birlikte yargılanan 8 sanıktan biriydi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 26 Nisan 2022 tarihinde Gezi Davasında Osman Kavala'yı "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay'ın arasında bulunduğu 7 sanığı ise darbeye teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Can Atalay, cezaevinde tutuklu bulunurken 14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Hatay milletvekili seçildi. AYM, Gezi Davası'nda tutuklanan Can Atalay'ın 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili yapılan başvuruda 25 Ekim'de oy çokluğuyla "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay için “hak ihlali” kararı vererek tahliyesinin gerektiğine hükmeden AYM kararını reddederken, hak ihlali kararı veren AYM üyelerinin yetkilerini aştığını belirtti. Yargıtay, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı da aldı.

Tahliye kararının uygulanmaması üzerine AYM'ye yapılan ikinci başvuruda 21 Aralık'ta ikinci kez, oy birliği ile hak ihlali kararı verildi. AYM'nin kısa kararı Gezi Davası'na bakan ve hükmü veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme ikinci hak ihlali kararını da uygulamadı.

TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.