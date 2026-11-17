Adalet Bakanlığı devrede! Sahte görüntüye gerçek ceza yolda
Bakanlık, yapay zekâ aracılığıyla işlenen suçlara karşı 13. Yargı Paketi'nde yeni düzenlemeye hazırlanıyor. Hukukçu Oğuz Demir, kişilerin rızası dışında üretilen sahte görüntü ve ses kayıtlarının başka bir suça konu olması beklenmeden müstakil suç sayılmasını istedi.
Yapay zekânın her geçen gün hayatımızdaki yeri genişlerken, nasıl denetleneceği konusu da tartışılmaya devam ediyor.
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YAPAY ZEKA SUÇLARINA DÜZENLEME
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 13. Yargı Paketi'nde bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yapay zekâ aracılığıyla işlenen suçlara yönelik yeni düzenlemeler de yer alacak.
Bu kapsamda, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin etiketlenmesi, deepfake ve dolandırıcılık gibi suçlarla mücadelenin artırılması hedefleniyor.
Öte yandan, sosyal medyaya yönelik yaş düzenlemesinin ardından benzer bir uygulamanın yapay zekâ araçları için de hayata geçirilip geçirilmeyeceği tartışılmıştı. Ancak yapay zekâya yönelik yaş sınırlamasının yerel düzeyde uygulanmasının mevcut şartlarda mümkün olmadığı, böyle bir düzenlemenin ancak uluslararası çalışmalar ve ortak kararlar doğrultusunda hayata geçirilebileceği belirtiliyor.
Henüz dünya genelinde yapay zekâ kullanımına ilişkin ortak bir yaş kısıtlaması bulunmadığının altı çizilirken, kısa vadede böyle bir sınırlamanın uygulanmasının beklenmediği ifade ediliyor.