Adalılar 'azmanbüslere' karşı: İBB suç işliyor

İstanbul Adalar'da faytonun yerini alan elektrikli araçlar tartışma konusu oldu. Bölge sakinleri 'azmanbüs' dedikleri ulaşım aracının adanın dokusuna uymadığını söyleyip "Motorlu araç kullanımı sadece zorunlu hallerde istisnai olarak mümkündür. Bu alanı, minibüs-otobüslerle dolduramazsınız. Bugüne kadar tescilsiz araçlarla üstelik toplu taşıma işi yapanlar suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Adalar'da İBB, atlara yönelik kötü muamele gerekçesiyle 2020 yılında fayton taşımacılığına son verdi. Faytonun yerini 13 kişilik, elektrikli, L sınıfı tescilsiz araçlar aldı.

Bu araçların lisans süresi dolunca İBB, bu kez elektrikli, daha geniş iç hacimli yeni araçları hizmete aldı. Ancak Ada halkı “azmanbüs” adını taktıkları bu minibüsleri istemiyor.

"ULAŞIMI SAĞLAMAK YASAL ZORUNLULUK"

Adanın dokusuna uymadığı, tehlikelere yol açtığı gerekçesiyle karşı çıkılan minibüslerle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da toplu taşıma hizmeti vermenin İBB için yasal zorunluluk olduğunu kaydetti ve lisans süreleri dolan araçlar yerine, elektrikle çalışan, sessiz, güvenlik koşullarını sağlayan ve lisanslanabilen tek araç tipi olan minibüsleri devreye aldıklarını belirtti.

"UKOME KARARI GEÇERSİZ"

Milliyet'te yer alan habere göre ada sakini Avukat Erhan Ergun ise İBB’nin uygulamasının yasal dayanağının bulunmadığını savunuyor. İBB yetkililerinin Adalar’daki toplu taşımayı 06.02.2020 tarihli UKOME kararına dayandırdıklarını kaydeden Ergun, “UKOME kararı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nin 04.01.2022 tarihli hükmüne göre geçersizdir. İdareyi bağlaması gereken mahkeme kararları dikkate alınmıyor. Algı yönetimi taktikleriyle topluma eksik ve yanlış bilgi veriliyor” diyor.

“Yapılan toplu ulaşımın yasal dayanağı yok” diyen Ergun, şunları söyledi:

Adalar, 2020 yılına kadar toplu ulaşımın olmadığı, 1984’ten bu yana tamamı SİT alanı olan ve 2021’de ‘özel çevre koruma bölgesi’ ilan edilmiş bir koruma alanı. Koruma kurullarının yerleşik kararlarına göre Ada yollarının tamamı yaya yoludur. Motorlu araç kullanımı sadece zorunlu hallerde istisnai olarak mümkündür. Bu alanı, minibüs-otobüslerle dolduramazsınız. Demokrasi gereği öncelikle Ada’da yaşayanların ve Adalar Belediyesi’nin, sonrasında koruma kurullarının onayını almak zorundasınız.

ADALAR'DA ULAŞIM NE KADAR?

Adalar’da elektronik bilet tarifesine göre, tam, sosyal, öğrenci ve yaşlı ücreti 60,66 TL. Yıllık kullanım bedeli 435 lira olan ‘Adakart’ sahipleri ise, aynı araçlardan 17,70 TL’ye faydalanıyor.

ADALAR’DA YENİ ULAŞIM HATLARI

Büyükada

*BA1: Çarşı- Tepeköy-Kadıyoran (11 durak)

*BA4: Çarşı-Kumsal-Maden (21 durak)

*BA5: Çarşı-Nizam (11 durak)

Heybeliada

*HA1: Çarşı-Akçakoca-İtfaiye (14 durak)

Burgazada

*BU1: Çarşı-Kalpazankaya (18 durak)

Kınalıada

*KA1: Çarşı-Narçiçeği

"TESCİLSİZ ARAÇLARLA SUÇ İŞLENDİ"

Belediye yetkililerinin açıklamalarına göre 2024 nisan ayına kadar tescilsiz araçların, UKOME’nin özel izniyle trafiğe çıkmasının sağlandığını belirten Ergun, şu eleştirileri dile getirdi:

Bu açıklama 2020’den bugüne kadar suç işlenmekte olduğunun, nisan ayından sonra ise ‘yoğunlaşmış bir kasıtla’ suç işlenmeye devam edildiğinin itirafıdır. Toplu ulaşım sisteminde, trafik tescilli araçların çalıştırılması, Karayolları Trafik Kanunu, Kara Yolları Taşıma Kanunu ve ilgili trafik mevzuatı gereğince yasal zorunluluktur ve UKOME’nin aksi yönde karar vermesi mümkün değildir. Bugüne kadar tescilsiz araçlarla üstelik toplu taşıma işi yapanlar suç işlemiştir.

DAVA AÇILACAK

Minibüslere gerekçe olarak gösterilen 60 bin ziyaretçinin Adalar’da yaşamadığını belirten Ergun, “Fahiş fiyatlarla turist taşıyarak bunun kamu yararına olduğunu iddia edemezsiniz. 65 yaş üzerindeki vatandaşlar, İstanbul’un her yerinde İETT araçlarıyla ücretsiz taşınırken Adalar’da ücret karşılığı taşınıyorlar. İstanbul’da İETT araçlarını aktarmalı ücret ödeyerek kullanabilirsiniz, Adalar’da yapamazsınız. Bu tip uygulamalar eşitlik ilkesine aykırı. Bütün bunlar koruma alanına motorlu azman araçların kamu yararı gözetilerek değil kâr etme amacıyla zorlama usullerle sokulduğunu gösteriyor” dedi.

Ergun, salı günü suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, “Fiyat tarifesi de eşitlik ilkesine aykırı. Bu korsan taşımacılıktır, toplu taşıma değil” dedi.