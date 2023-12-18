Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

18 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 09:35

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi.

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’DAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Halk TV'ye açıklma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” dedi.