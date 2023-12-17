'Yarının Köyleri' projesi Adana'da ilk dijital merkezini açtı

17 Aralık 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:23

Editör: Kevser Erbay / Kaynak: Türkiye Gazetesi

KEVSER ERBAY’IN HABERİ- Türkiye'nin e-ticaret platformu Trendyol ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen "Yarının Köyleri" projesi, Adana Kürkçüler köyünde ilk dijital merkezini açtı. Bu proje, köylerde kurulan dijital merkezler aracılığıyla yerel teknoloji imkanlarının güçlendirilmesini, üretimin ve istihdamın artırılmasını, kültürel değerlerin korunmasını ve kırsal kalkınmanın desteklenmesini hedefliyor. Proje kapsamında Adana'dan sonra Diyarbakır ve İzmir ve Hatay'da da dijital merkezler açılacak. Beş yılda 10 köy ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Proje çocuklar, gençler, kadınlar ve engellilerin katılımıyla köylerdeki yöresel ürünlerin tanınırlığını artırarak markalaşmalarını hedefliyor.

Adana Kürkçüler’de yetiştirilen narenciye, pamuk, biber ve geleneksel dokuma ürünleri, merkezde inovatif ürünlere dönüştürülecek. Narenciye ile ev temizlik ürünleri, kozmetik ürünleri üretilirken; narenciye kabuklarından ise oda kokusu ve aromaterapi ürünleri üretilecek. Meşhur Karaisalı biberi de, ezme, reçel, dip sos, baharat ve salça olarak yeni pazarlara yüksek katma değerle ulaşacak. Çukurova’nın pamuğu ve Aladağ dokumasından el emeği ürünler ülkenin dört bir yanıyla buluşturulacak.

ADANA’DAN KÜRESEL PAZARA

Bu projenin önemli ortaklarından biri olan Trendyol'un Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, projeyle ilgili olarak köylere dijital dönüşüm fırsatı sunmanın önemini belirtti.

Poyraz, “Bugün Adana Kürkçüler’de Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlamak için başladığımız projenin ilk dijital merkezini açtık. Yarının Köyleri projemiz de bu yaklaşımımızdan ve yerel kalkınmaya destek olma hedefimizden doğdu” dedi.

Poyraz konuşmasına “Buradan çıkan ürünler inanıyoruz ki sınırları aşacak ve Azerbaycan’da, Berlin’de Körfez ülkelerinde müşterileriyle buluşacak” diye devam etti.

Proje, kadınların üretim süreçlerinde daha etkin rol almasına katkıda bulunmayı, köyleri e-ticaret ve e-ihracat ile dünya ile buluşturmayı, akıllı tarım uygulamaları ile sürdürülebilir üretimi desteklemeyi ve çocukları dijital dünyaya hazırlamayı da hedefliyor.

DEPREM FELAKETİNİN ARDINDAN HATAY DA PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Adana'nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, bu merkezin bölgedeki yerel ürünlere küresel itibar kazandırma konusundaki önemine değinerek, dijital merkezin kapsamlı hizmet sunacağını ve komşu illere de katkı sağlayacağını ifade etti.

Uludağ, "Bu öncü merkeze ev sahipliği yapmaktan ve merkezin Adana ilinin dört bir yanındaki kırsal kesimin yanı sıra depremden büyük zarar gören komşu Osmaniye ve Hatay'daki kooperatiflere de hizmet verecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Dijital merkez, gurur duyduğumuz yerel ürünlerimize hak ettikleri küresel itibarı kazandırmak için bize paha biçilmez bir fırsat sunuyor" dedi.

‘KÖYDEN ŞEHRE GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK’

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton bu merkezin toplumun her kesimine dijital beceri eğitimi sağlayarak yerel geliri destekleyeceğini ve köy ile şehir arasındaki yaşam kalitesi farkını azaltacağını vurguladı.

Vinton, “Dünyanın her yerinde köylerde kültürel değerler yaşatılmalı. Bizim amacımız da köylerden şehirlere göç eden gençleri tekrar köylere geri döndürmek ve köylerdeki yaşamı onlar için cazip hale getirmeyi sağlamak istiyoruz" dedi.