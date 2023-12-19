Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni iddialar

19 Aralık 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 14:38

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyonda başdanışman Mürüvet S.'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 10 kişi, reklam ilanlarından yolsuzluk yaparak 58 milyon TL’lik bir haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Başdanışman Mürüvet S.’nin hesabına ihaleleri verdiği reklam şirketleri tarafından 1 milyon TL para giriş-çıkışı olduğu iddia edildi.

REKLAM ŞİRKETLERİNE KİRASINI ÖDETİP, ESTETİK YAPTIRMIŞ"

Reklam firmalarına ihale şartnamesinin önden verildiği, ihale şartnamesinin önden hazırlanarak teslim edildiği öne sürülürken başdanışman Mürüvet S.’in ihaleleri verdiği reklam şirketlerine evinin kirasını ödettiği ve vücudunun çeşitli yerlerine estetik ameliyat yaptırdığı iddia edildi.

Öte yandan, reklam ihalelerinden sahte fatura ayarlanarak gözaltına alınan şüphelilerin kişisel hesaplarına reklam firmaları tarafından para-giriş çıkışı olduğu ileri sürüldü.