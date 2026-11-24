Adana'da 3,1 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu! Hesaplarını kullandıranlara aylık 70 bin TL
Adana'da yasa dışı bahis şebekesine yönelik 6 aylık takibin ardından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği tespit edilirken 9 kişi tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebekede yer aldığı belirlenen 11 kişinin kimlikleri tespit edildi.
HESAPLARDA 3,1 MİLYAR LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyar 100 milyon liralık para hareketliliği belirlendi.
Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlıklara dönüştürülerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
HESAPLARINI KULLANDIRANLARA AYLIK 70 BİN TL
Soruşturma kapsamında şebekenin banka hesaplarını kullandıran kişilere yaptığı ödemeler de ortaya çıktı.
Banka hesaplarını kullandıran şüphelilere aylık 70 bin lira ödendiği, ayrıca işlem başına prim verildiği belirlendi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Polis ekipleri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.