Adana'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla düzenlenen operasyonda 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği tespit edilirken, hesaplarını şebekenin kullanımına açan kişilere aylık yaklaşık 85 bin lira ödeme yapıldığı belirlendi.

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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yurt dışından satın aldıkları yazılımla kurdukları internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

6 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN OPERASYON

Şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan ekipler, zanlıların Adana'da ofis kurarak faaliyetlerini yürüttüklerini tespit etti.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin farklı banka hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirlendi.

Bahis operasyonu: Banka hesabını kullandırana 85 bin lira ödemişler

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheli yakalandı.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği olduğunu saptadı.

Soruşturma kapsamında, şebekenin yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanmak üzere banka hesaplarını temin ettiği kişilere aylık yaklaşık 85 bin lira ödeme yaptığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlıların tamamı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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