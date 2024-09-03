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Adana'da sokak ortasında öldürülen adama saldırı anları görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gece motosikletli iki şüpheli sokak ortasında bir kişiyi vurarak öldürmüştü. Adana’da yaşanan olayın görüntüleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Kavak (43) sokakta birileriyle sohbet ettiği sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheliler tabanca ile Kavak’ı vurarak bölgeden hızla ayrıldı. Göğüs bölgesinden vurulan Kavak kanlar içerisinde yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kavak’ı hastaneye kaldırdı. Kavak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavak’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Erol Kavak’ın saldırıya uğradı saniyeler anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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