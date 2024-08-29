Adana'da korkutan bir deprem oldu

Adana'da Saimbeyli merkezli 3,2 büyüklüğünde korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin verileri açıkladı. AFAD, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Adana Saimbeyli merkezli korkutan bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli, son dakika deprem verilerini açıkladı.

SAİMBEYLİ 3.2 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Saat 21:30 sıralarında meydana gelen deprem yerin 13.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.