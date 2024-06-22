Adıyaman'da korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 09.01'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor, deprem haberleri peş peşe geliyor. Son sarsıntı ise Adıyaman'da kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.01'de yaşanan sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak ölçüldü.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi