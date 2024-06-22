Adıyaman'da korkutan deprem! İlk verileri AFAD açıkladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 09.01'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor, deprem haberleri peş peşe geliyor. Son sarsıntı ise Adıyaman'da kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.01'de yaşanan sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak ölçüldü.