Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi, işte ilk veriler ve bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından bu defa Akdeniz sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

AKDENİZ 4,4 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:09'da meydana gelen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
21 Haziran'da EURO 2024'te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak‘Kıyma’ dizisi setine saldırıda yeni gelişme! Dikkat çeken ‘Daltonlar çetesi’ detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır-Mardin sınırında 5 kişinin can verdiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - GündemBakanlık yürek yakan yangınla ilgili harekete geçtiFilm sahnelerini aratmayacak kovalamaca! Şüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandı - GündemŞüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandıSeyhan Nehri'ni kaplayan yosunlar insan boyunu geçti! Kötü koku vatandaşı isyan ettirdi - GündemYosunlar insan boyunu geçti! Kötü koku halkı isyan ettirdi'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması! Nüfusunun 10 katı akın etti: ABD'den sonra ikinci sırada - Gündem'Sakin şehir'de ziyaretçi patlaması!Serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu - GündemSerinlemek için girdiği deniz sonu olduKonya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti! 3 yaşındaki minik son anda kurtuldu - GündemAcı kazada 4 kişi yanarak can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...