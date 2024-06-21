Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu

Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi, işte ilk veriler ve bölgede son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından bu defa Akdeniz sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

AKDENİZ 4,4 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:09'da meydana gelen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.