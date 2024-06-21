Akdeniz'de deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi, işte ilk veriler ve bölgede son durum...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gece Adıyaman'da meydana gelen depremin ardından bu defa Akdeniz sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremi son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...
AKDENİZ 4,4 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09:09'da meydana gelen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi