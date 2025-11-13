Iğdır Adliyesi’nde yürütülen rüşvet ve irtikâp soruşturması genişledi. Mahkeme kalemlerinde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki personelin ardından, iki avukat hakkında da işlem yapıldı. Avukatlardan biri tutuklanırken, diğeri ev hapsine alındı.

Rüşvet skandalı Iğdır Adliyesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan soruşturmada, mahkeme kalemlerinde görev yapan yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y.’nin dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı sağlamaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynayarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüpheliler, 24 Mayıs’ta yakalanıp 28 Mayıs’ta tutuklandı. Soruşturma sürecinde elde edilen teknik ve fiziki deliller doğrultusunda bazı avukatların da bu kişilerle irtibatlı olabileceği tespit edildi.

BİRİNE CEZAEVİ DİĞERİN EV HAPSİ

Bunun üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Adalet Bakanlığı’nın izniyle yürütülen soruşturma genişletildi.

Bu çerçevede, Iğdır Barosu’na kayıtlı avukatlar G.A. ve R.Ş. hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukatlardan G.A. irtikâp suçundan tutuklandı, R.Ş. hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulandı.

ÇAGLA ÇAGLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası