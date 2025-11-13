Antalya'da sokak ortasında inanılmaz olay! Genç kadına yumruk atıp, yüzünü kesti
Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen Ukraynalı kadına saldırdı. Kadına önce yumruk atan ardından yüzünü kesen saldırgan her yerde aranırken kadın tedavi altına alındı.
- Şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı.
- Saldırıya uğrayan kadına yüzünde dikiş atıldı.
- Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
- Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Dehşete düşüren olay Alanya ilçesinde yaşandı. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.
SALDIRGAN SIRRA KADEM BASTI
Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı arıyor.
Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.