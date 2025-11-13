Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, yolda yürüyen Ukraynalı kadına saldırdı. Kadına önce yumruk atan ardından yüzünü kesen saldırgan her yerde aranırken kadın tedavi altına alındı.

Dehşete düşüren olay Alanya ilçesinde yaşandı. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.

Saldırıya uğrayan kadın

SALDIRGAN SIRRA KADEM BASTI

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Dehşet anları kamerada

Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı arıyor.

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

